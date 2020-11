En España los perros son las mascotas por excelencia. De hecho, según un estudio realizado, el 89% de las mascotas que tienen los españoles son perros, seguidos de los gatos. De nuestros perros nos interesa su alimentación (por ejemplo, cuestiones como si estos pueden comer determinados alimentos), también resulta muy importante saber cómo podemos entretenerles para su calidad de vida sea la mejor... Pero, sobre todo, nos importa su salud. Por eso, tenemos que estar constantemente pendientes de ellos para saber si les pasa algo. Hay que saber observarles y hacerse las preguntas correctas, por ejemplo, ¿por qué mi perro tiene la cara hinchada? Esta situación puede indicar distintos escenarios... Aquí te los contamos.

¿Por qué tiene mi perro la cara hinchada y qué puedo hacer?

Como ya apuntábamos anteriormente, es muy importante observar los síntomas de nuestros perros para poder apreciar si les ocurre algo. En primer lugar, en caso de que notemos que algo ocurre, lo más importante es acudir a un veterinario. Sin embargo, si se da el caso de que nuestro perro tiene la cara hinchada, las razones pueden ser las siguientes:

Reacción alérgica. Heridas y golpes. Picaduras de insectos. Cuerpos extraños en la boca. Problemas dentales y abscesos. Tumores.

La razón más frecuente es la reacción alérgica (lo mismo nos ocurre a los humanos). Son fáciles de identificar, puesto que pronto observamos que el perro tiene la cara con ronchas, heridas e hinchazón. Esto puede deberse algunas plantas, a las picaduras de insecto o a telas nuevas en el hogar. Lo recomendable en este caso es acudir al veterinario para que le recete antihistamínicos o corticoides.

También puede darse el caso de que la hinchazón se deba a una herida. En este caso, debemos lavar la herida con agua y jabón, secarla y seguidamente aplicar un desinfectante, como yodo, para evitar que aumente. De la misma forma, es frecuente que el perro tenga una picadura, por ejemplo, de abeja. En este caso debemos tener mucho cuidado. Debemos extraer el aguijón (en caso de que esté en su piel), seguidamente lava la zona con agua y jabón, y luego aplica un trapo con agua fría. En cualquier caso, debemos ir al veterinario, sobre todo, si existe peligro de que el perro tenga alergia a estas picaduras.

En los demás casos, debemos acudir inmediatamente al veterinario. Si creemos que nuestro perro tiene un cuerpo extraño en la boca, no debemos intentar extraerlo nosotros si no sabemos hacerlo. Lo mejor es dejar que lo haga un profesional. De la misma forma, si tiene problemas dentales, únicamente lo podremos saber llevándole ante el doctor. Allí le podrán hacer una limpieza dental, así como extracciones de piezas de dientes rotos o hacer cualquier tipo de desinfección. Y de la misma forma, solo ellos nos podrán decir si nuestro perro tiene un tumor... En este caso, no debemos asustarnos, existen tumores benignos fáciles de extirpar. Por eso, es muy importante prestarles atención y darles todos los cuidados necesarios.

