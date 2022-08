Estas son las mascotas prohibidas en España

El Consejo de Ministros del Gobierno de España actualizó la lista de especies exóticas invasora, así como la lista de los animales permitidos como mascota y aquellos que están prohibidos. De la misma forma, también existe una serie de obligaciones nuevas para los dueños de mascotas en relación con la nueva ley animal... Esto suele ser aplicable a perros y gatos, las dos mascotas más frecuentes. Sin embargo, hay personas con gustos diferentes que quieren tener otro tipo de mascotas. Por ello, aquí te contamos cuáles son las mascotas que no están permitidas actualmente.

[Estas son las principales novedades de la Ley de Derechos Animales]

Erizo

Los erizos son pequeños mamíferos cubiertos de púas; pertenecen al orden Eulipotyphla, aunque antiguamente eran considerados del orden Insectívoro, hoy en día obsoleto. Debemos saber que no es legal tener un erizo en España, tampoco cualquier híbrido, de las siguientes especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Erizo

Cerdo vietnamita

Los cerdos vietnamitas son animales que cada día más, se están incorporando al grupo de mascotas de casa. Sin embargo, no están permitidos. Se cree que se originó en la provincia de Nam Định de Vietnam, en el delta del río Rojo. Sin embargo, están prohibidos porque su abandono hace que se mezclen con los jabalíes, lo que origina superpoblación.

Cerdo vietnamita

[¿Cuáles son las mejores mascotas para los niños?]

Tortuga peninsular

Esta especie de tortuga no está permitida, porque aunque son fáciles de cuidar, la tasa de abandono es muy alta. Es un tipo de tortuga de agua dulce que no es autóctona de España, sino de Estados Unidos. Sin embargo, había muchas aquí, aunque ya no están permitidas porque competirían con las tortugas que forman parte del ecosistema peninsular.

Tortuga peninsular

Cotorra argentina

La cotorra argentina es una especie de ave psittaciforme de la familia Psittacidae. Mide 30 cm de largo y pesa 140 g en promedio. Se caracteriza por su color verde claro, más grisáceo hacia el pecho. Tiene el pico de color cuerno y las patas grisáceas. Son muy comunes, pero pueden llevar a la sobrepoblación.

Cotorra argentina

[Listado de todas las razas de perros que existen]

Agapornis

Agapornis es un género de aves psitaciformes de la familia Psittacidae, cuyos miembros son nativos de África. Se les conoce vulgarmente como inseparables. Son loros pequeños, de cola corta y de gran colorido. El tamaño de las nueve especies está comprendido entre 13 a los 16 cm.

Los agapornis están prohibidos porque el incremento de ejemplares como mascota puede originar problemas de reproducción que pueden derivar en que pase a estar en peligro de extinción por sus mezclas reproductivas "raras".

Agapornis

[DNI para perros y gatos: qué es y cómo funciona]

Sigue los temas que te interesan