En España, los perros son la primera opción a la hora de tener una mascota en el hogar, seguido de los gatos. Sin embargo, hay muchas cosas que no conocemos sobre nuestras mascotas y, sobre todo, sobre su salud y cómo mantenerla. Por ejemplo, ¿una mascota puede donar sangre? Puede que respuesta a esta pregunta genere muchas dudas, de tal forma que a continuación buscamos dar una respuesta sencilla y avalada por los profesionales.

¿Una mascota puede donar sangre?

La respuesta a esta pregunta es sí, una mascota puede donar sangre, pero no cualquiera y bajo cualquier condición, al igual que ocurre con las personas. Según cuenta el Centro Veterinario VitalCan en su página web: "Esta práctica cada vez está más extendida, no obstante, el número de donantes aún sigue siendo bajo por lo que no es tan habitual como se desearía."

"Gracias a las donaciones se pueden salvar a muchos pacientes hospitalizados. Sin embargo, no todos los animales pueden donar, al igual que en humanos existen ciertos requisitos para donar sangre."

Los grupos sanguíneos en perros y gatos

Al igual que con las personas, las donaciones dependen (entre otros factores) de los grupos sanguíneos que tengan los donantes así como los receptores de la donación, tal y como cuentan desde este Centro Veterinario ya citado. A continuación, mostramos los grupos sanguíneos de los perros:

DEA-1.1. (el donante universal)

(el donante universal) DEA-1.2.

DEA-3

DEA-4

DEA-5

DEA-6

DEA-7

DEA-8

Con respecto a los grupos sanguíneos de los gatos son los siguientes:

A (el más frecuente)

(el más frecuente) B (el más frecuente seguido de A)

(el más frecuente seguido de A) AB (el más infrecuente de todos)

En este caso VitalCan cuenta que: "El grupo A puede recibir sangre de A; B puede recibir sangre de B; la reacción de incompatibilidad de un donante B con A es leve; la reacción de incompatibilidad de un donante A con un receptor B es muy grave".

Requisitos para que una mascota sea donante

A continuación te mostramos una lista de los requisitos que se han de cumplir para la donación, según VitalCan.

En los perros:

- Estar sanos

- Edad entre 1 y 8 años

- Tener una analítica sanguínea correcta

- Llevar al día las vacunas de antirrábica y heptavalente

- Ser negativo a brucelosis, ehrlichiosis, leptospirosis y moquillo

- Pesar más de 25 kg

- Carácter dócil

En los gatos:

- Estar sanos

- Edad entre 1 y ocho

- Presentar una analítica y hematocrito correcto

- Llevar al día las vacunas de trivalente, antirrábica y leucemia felina

- Ser negativo a leucemia e inmunodeficiencia felina, micoplasma y coronavirus felino

- Ser dóciles y manejables

