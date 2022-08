El truco definitivo para eliminar las arañas rojas

La araña roja está arrasando cultivos en España. Su nombre científico es Tetranychus urticae y se trata de uno de los ácaros más comunes de las plantas. Con la llegada del calor llega, esta plaga puede atacar puntualmente a nuestros jardines, causando graves daños a diversos cultivos, al igual que puede ocurrir con el pulgón. Eliminar la araña roja puede llegar a ser muy complicado, puesto que uno de los principales inconvenientes de luchar contra la araña roja es su diminuto tamaño. A continuación te contamos el mejor truco para su eliminación definitiva:

El mejor remedio casero para eliminar las arañas rojas

Tal y como explican en 'unCOMO' existe un remedio casero para acabar con la araña roja que puede resultar muy efectivo, y que podemos elaborar nosotros mismos en casa. Este truco se basa en una solución a base de ajo, cuya elaboración es sencilla.

Este truco consiste en machacar el ajo y diluirlo en agua. Luego, es importante aplicar esta solución con un vaporizador por toda la planta. De esta manera, lo que estamos haciendo es proteger a la plantas no sólo de la araña roja, sino de bacterias, insectos y hongos. Un dato importante es que debemos aplicar la solución de ajo por la noche ya que si lo haces por el día las hojas y los tallos se podrían quemar.

Señales de que hay arañas rojas en tus plantas

Para saber si la araña roja ha llegado a nuestras plantas, la primera pista es de la presencia de unos puntos amarillos sobre las hojas, que en primer lugar aparecen de forma aislada, y finalmente crean manchas compactas de color amarronado. En caso de que la plaga esté ya avanzada, hay que tener en cuenta que la colonia tiene tendencia a unirse, formando manchas de color rojo sobre las hojas. También hay que guiarse por las telarañas que crean, tanto para desplazarse por la planta como para protegerse.

Según los expertos, por un lado, las hembras adultas, las de las generaciones de primavera y verano, tienen forma ovalada y un tamaño de unas 500 micras. La coloración es inicialmente amarilla rosada, luego verdosa y finalmente roja, con puntos marrones microscópicos en los lados del cuerpo. Por otro lado, los machos son aún más pequeños, del orden de 300 micras, con una forma más esbelta y con una coloración predominantemente roja.

Condiciones de desarrollo de las arañas rojas

El mejor periodo de desarrollo de las arañas rojas, y por tanto de mayor daños, se produce en épocas de temperaturas elevadas, por encima de los 30-35 °C, y niveles de humedad bajos, es decir, ausencia de lluvias. En estas condiciones, un ciclo puede completarse en sólo 8-10 días. De hecho, los huevos de la araña roja pueden pasar el invierno en las plantas o árboles infestados, de tal forma que esperan para desarrollarse en cuanto suben las temperaturas.

Las plantas que más sufren las plagas de arañas rojas

De entre todas las plantas, hay algunas que son más susceptibles de ser invadidas por las arañas rojas. Estos ácaros pueden arrasar plantas, arbustos, árboles (incluidas las coníferas) en el jardín durante el verano, así como plantas de interior o invernaderos. No distinguen entre plantas de interior y plantas de exterior, de tal forma que aquí mencionamos aquellas que suelen ser más atacadas:

- En el huerto: fresas, grosellas, zanahorias, pepinos, berenjenas, calabazas, etc.

- Árboles frutales: manzanos, perales, melocotoneros, etc.

- Plantas ornamentales: ciclamen, hortensias, dalias, etc.

- Plantas de interior.

- Coníferas, especialmente en setos.

Cómo prevenir la aparición de arañas rojas

Las plantas más débiles son aquellas que son las más susceptibles de ser atacadas, por eso, debemos seguir una rutina de cuidados para evitar que estas tengan plagas. Estos son las pasos a tener en cuenta para evitar las arañas rojas:

- Si tenemos un jardín, debemos añadir compost rico en elementos fertilizantes y limitar el aporte de abono nitrogenado, ya que el nitrógeno favorece a esta plaga.



- También debemos eliminar las malas hierbas y los restos vegetales, ya que sirven de refugio a los ácaros.

- Es importante mantener el suelo fresco. Para ello, podemos agregar un mulching a base compost o recortes de hierba, o incluso con hierba recién cortada.

- En el caso de las plantas de interior, hay que proporcionar una ventilación suficiente y rociar regularmente el follaje con agua no calcárea.

