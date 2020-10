El turismo micológico o micoturismo cuenta cada vez con más adeptos en España, amantes de la gastronomía y del turismo rural que buscan lugares en plena naturaleza y tranquilos en los que poder respirar aire puro, pero sobre todo en los que poder recoger las mejores variedades de setas y las más sabrosas. Y es que como cada otoño y sobre todo después de las primeras lluvias, los suelos de los bosques comienzan a llenarse de vida y de todo tipo de setas, gracias sobre todo a la humedad, la sombra y las temperaturas suaves de esta estación. Un momento muy propicio para el crecimiento de estos sabrosos hongos que un año más ya ha llegado.

Pero sin embargo, a pesar de que el otoño sea el momento clave para comenzar con la recolección de setas, lo cierto es que no las encontrarás en todos los bosques de nuestra geografía. De hecho estas necesitan, no solo unas circunstancias climáticas concretas, sino también un tipo determinado de suelos. Precisamente por eso, aquí hemos decidido dejarte algunos de los mejores lugares que encontrarás por España para buscarlas.

Pero eso sí, antes de comenzar con la búsqueda, recuerda que no en todos los lugares está permitido cogerlas de cualquier forma o en cantidad abusiva, de hecho no en todos los sitios está permitido recogerlas y en otros es necesario incluso un permiso. Por eso, es importante que antes te informes de las condiciones de recogida de hongos que existen en cada lugar. Y tampoco te olvides de que hay muchas setas tóxicas e incluso mortales y si no sabes distinguirlas o no realizas la recolección con cuidado, lo mejor será que te acompañe algún experto para evitar posibles sustos. A continuación, te contamos cuáles son los mejores sitios para recoger setas en España.

Castilla y León y Sierra de Guadarrama

Castilla y León es uno de esos paraísos para los amantes del micoturismo y es que cuenta con una gran variedad de áreas en las que podrás encontrar abundantes setas. Lugares perfectos para la recogida de setas como la localidad soriana de Navaleno, los Picos de urbión en Soria, también los rincones más escondidos de los bosques zamoranos, en Sanabria, Carballeda, Aliste o Tábara. Destacan también las laderas de la Sierra Norte de Gredos, en las Merindades y Montes de Oca en Burgos, en la Sierra de Ayllón y sin olvidarnos de la Sierra de Guadarrama, donde podrás disfrutar de numerosos senderos para recoger estos sabrosos hongos.

Comunidad de Madrid

Uno de los mejores lugares lo encontrarás entre el Monasterio del Paular y el Puerto de Cotos en pleno Valle de Lozoya, allí encontrarás boletus, níscalos, setas de caro o champiñones silvestres. Aunque también deberás tener mucho cuidado porque en esta zona también abundan las setas tóxicas. Otras zonas que destacan son los pinares en el Puerto de Cotos, el Puerto de la Fuenfría, Navacerrada, el Monte de Abantos y los Bosques de la Herrería entre San Lorenzo de El Escorial y Santa María de la Alameda o el Puerto de los Leones, otro de los mejores lugares de la comunidad para encontrar sobre todo boletus edulis y níscalo.

País Vasco y Navarra

El Parque Natural de Gorbea entre Álava y Vizcaya es sin duda uno de los mejores lugares para buscar setas de España sobre todo por ser zona de pinares y hayedos, donde encontrarás gran cantidad de boletus y lengua de vaca. Pero además de Gorbea también destacan otras zonas como el parque micológico de Ultzama en Navarra y a solo 25 kilómetros de Pamplona, el parque de Peñas de Aia en Guipuzkoa, el Parque de Izki y Aralar entre las comarcas de Goierri y Tolosaldea.

Asturias

Asturias cuenta con un clima perfecto para el crecimiento de estos hongos, así como algunos de los mejores lugares para la recolección de setas como en la zona del bosque de Muniellos (en el suroccidente asturiano), una de las mejores zonas para recoger setas de España junto con el Parque Natural de Somiedo, famoso por una variedad de seta, la Ascomycota. También destacan los bosques de Cangas de Narcea, de Luarca, Riosa, Mieres o Piloña.

Galicia

Las tierras gallegas son otro de esos lugares propicios para el crecimiento de setas. Destacan sobre todo los pinares costeros de las Rías Baixas en los montes de la península del Morrazo, así como toda la parte de la comarca del Salnés, donde se dan setas coníferas. Los bosques caducifolios desde Pontevedra hasta Pontecaldelas en la Sierra del Suído también cuentan con una humedad propicia para disfrutar de manjares como la Boletus reticulatus, la boletus aereus, boletus edulis y boletus erythropues, entre otras. Los bosques de Catasós, Antas de Ulla, la comarca de Sarria, la de O Incio o la Ribeira Sacra dentro de la provincia de Lugo, donde podremos encontrar buenas praderías con grandes extensiones de coníferas, también son una buena opción.

Cataluña

Si te encuentras en Cataluña o tienes pensado acercarte, no encontrarás mejor sitio que Berguerá. Esta comarca catalana cuenta con algunas de las mejores zonas para coger setas como Borredá o Guardiola de Berguedá, donde encontrarás los famosos rovellons (níscalos). También destaca el Parque Natural del Montseny donde encontrarás rovellons, camagrocs y trompetas. Así como los pueblos que encontrarás cerca del Pirineo de Lleida como es Pont de Suert.

Andalucía

Andalucía también cuenta con algunos de los mejores entornos para disfrutar de esta actividad como Jimena de la Frontera en Cádiz y en pleno Parque de Los Alcornocales, un lugar que en esta época cuenta con temperaturas suaves y bosques que propician el crecimiento de hongos como el reboxuelo. También destacan zonas como la de los Pinares de Aznalcázar, el Parque Natural Sierra de las Nieves en Málaga, donde abundan la apreciada Russula rubroalba o los botones Gyromitra esculenta, u otros como el Parque Nacional de Cazorla, Sierra Morena, El Andévalo o la serranía de Ronda, entre otros.

Extremadura

Al contar con ecosistemas muy diversos en Extremadura es fácil encontrarse con la mayoría de variedades de hongos como las Lepiotas, Agáricus, Boletus, Lactarius, Rúsulas, Amanitas, Marasmius… Destacan algunos lugares concretos como el Valle de Ambroz, donde abundan los níscalos, amanita cesárea y boletus aereus, o la Puebla de Obando en Badajoz entre las Sierras de Loriana y el Vidrio, donde encontrarás setas de gran tamaño.

