En España, se consume una media de 48,3 litros de cerveza al año frente a la media europea de 76 litros anuales. Representan los datos más bajos de Europa al igual que en otras bebidas alcohólicas. En 2020, Mahou San Miguel (Mahou, San Miguel, Alhambra...) vendió 12,30 millones de hectolitros; Heineken España (Cruzcampo, Amstel, Heineken, El Águila, Buckler...) 10,50 millones; Damm (Cervezas Damm), 10,08 millones, y Hijos de Rivera (Estrella Galicia, 1906...), 3,09 millones. La cerveza, más allá de las cifras, es uno de los elementos indispensables de cualquier celebración española, caso de la Navidad. Por eso, a continuación te hablamos de las mejores cervezas para brindar esta Navidad.

Cañas recién tiradas

A todos nos gusta una cerveza bien tirada. Por eso con The Sub Heineken Edition puedes presumir de una buena cerveza de barril recién tirada y bien fría gracias a su tecnología de enfriamiento única: un innovador sistema de presurización que permite disfrutar en casa de una cerveza a dos grados. Con The Sub serás la envidia de todos, ya que podrás saborear la cerveza más fría desde el primer hasta el último sorbo y con una espuma de calidad profesional. Se abastece de recargas (Torp) de 2l. Seguro que algún colega o familiar lo incluye en la lista de los Reyes Magos. ¡Un acierto seguro!

P.V.P: 129 € (Heineken Torp 6,99€)

www.the-sub.com/es

HEINEKEN THE SUB

Heineken original

Para los más clásicos, tradicionales, modernos... en definitiva, para los de siempre. La botella verde no puede faltar en cualquier celebración, y menos durante las incontables citas que surgen en Navidad: aperitivos, comidas, cenas, post cenas.... Heineken nunca falla.

Heineken 0.0: cerveza sí, alcohol no

La mejor opción para aquellos que prefieren cuidarse estos días de celebraciones, tienen que volver a casa después de la cena, llevar a los suegros o directamente no les gusta el alcohol pero no quieren renunciar al auténtico sabor de la cerveza. Para ellos está Heineken 0.0, una cerveza ligera en aporte calórico, equilibrada y elegante con la que disfrutar de los platos navideños.

Cruzcampo 38ª Edición Limitada Navidad

Se trata de una cerveza elaborada con tres tipos de malta y tres tipos de lúpulo, fruto de combinar la innovación y la tradición. De color dorado y espuma blanca, con aroma y sabor a rico cereal. Todo ello se encuentra muy bien balanceado con las notas cítricas y herbáceas fruto del empleo de los lúpulos Chinook y Motueka (este último en Dry Hopping). Presenta un cuerpo medio-ligero, muy fácil de beber, ideal para los encuentros informales de avidad. Como dato curioso, por primera vez, Cruzcampo Edición Limitada Navidad se elabora con energía eléctrica renovable, procedente del sol de Andalucía. De esta forma, la fábrica de Cruzcampo en Jaén es un referente en sostenibilidad: conservación de fuentes hídricas o Proyecto Olivo, en colaboración con agricultores locales.

Cruzcampo Edición Limitada Navidad

