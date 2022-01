En España, en lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad, es más típico celebrar la llegada de los Reyes Magos, que Papá Noel, que es una costumbre importada de Estados Unidos. Sin embargo, ¿conocemos bien la historia de los Reyes Magos? ¿o solo sabemos aquellos datos que el cristianismo ha ido expandiendo entre nuestra sociedad? Aquí te damos los mejores datos curiosos sobre los Reyes Magos, como por ejemplo, sus verdaderos nombres.

10 datos curiosos sobre los Reyes Magos

1. ¿Los Reyes Magos de dónde provenían?

La historia tradicional cuenta que los Reyes Magos venía de 3 continentes diferentes: Europa, Asia y África. Concretamente, Melchor es Europa, Gaspar es Asia y Baltasar es África. De hecho, se dice que eran "tres maestros de sabiduría" y que Melchor era de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, hay otras teorías que establecen que los tres eran de Persia, actual Irán.

2. ¿Cuántos Reyes Magos eran?

La historia que todos conocemos siempre habla de "tres reyes", es decir, solo conocemos a Melchor, Gaspar y Baltasar como aquellos tres magos que rindieron tributo a Jesús. Sin embargo, existe una historia que habla de un cuarto mago. De hecho, tenemos el relato de Henry Van Dyke (finales de siglo XIX) que habla de otro mago: Artabán, del que se dice que estuvo 30 años buscando al Mesías para darte su regalo (un zafiro, un rubí y una perla). También hay otra historia que habla de 12 magos, aunque está menos documentada.

3. ¿Cuál es la estrella que guiaba a los Reyes Magos?

Según la historia tradicional, la estrella de Belén fue la que guio a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la ciencia sigue sin saber cuál fue exactamente aquella estrella que les llevó hasta allí, puesto que no existe ningún registro de algún fenómeno astronómico similar. El enigma de esta estrella sigue sin resolverse.

4. ¿Representan los Reyes Magos las etapas de la vida?

Muchas teorías dicen que debido a las diferencias de edad de Melchor, Gaspar y Baltasar, estos representan las diferentes etapas o estadios de la vida de una persona. Concretamente, la vejez (Melchor), la madurez (Baltasar) y la juventud (Gaspar).

5. ¿Por qué se llaman "reyes magos"?

En primer lugar, estos hombre no eran "magos", sino que los griegos empleaban la palabra "magós" para referirse a hombres sabios. Además, la Biblia no habla de ellos como "reyes". No sería hasta tiempo después cuando estos magos fueron interpretados también como reyes.

6. Los Reyes Magos no iban en camello

Existe una teoría que habla de que Melchor era el único que iba en camello, y que Gaspar montaba un caballo, y Baltasar, un elefante

7. ¿Dónde se celebran los Reyes Magos?

El día 6 de enero (Día de los Reyes Magos) es festivo en España, Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela, es decir, es típico de la cultura hispana. Sin embargo, las cabalgatas han llegado hasta a países no hispanos, como República Checa o Polonia.

8. ¿Cuáles son los nombres de los Reyes Magos?

Originariamente, los Tres Reyes Magos se llamaban "Melichior, Gathaspa y Bithisarea", así los llaman en el texto Excerpta latina bárbari. También tenemos los evangelios apócrifos donde se llaman "Melichior, Gathaspa y Bithisarea".

Sin embargo, cada cultura ha asignado nombres diferentes a estas figuras; los griegos los llamaron "Appellicon, Amerín y Damascón"; los hebreos, "Magalath, Galgalath y Serakín"; y los sirios, "Larvandad, Hormisdas y Gushnasaph".

9. El significado de los regalos de los Reyes Magos

Como bien sabemos, los Reyes Magos llevaban incienso, oro y mirra, aunque existen discrepancias hasta con esto. Sin embargo, ¿cuál es el significado de estos regalos? En el caso del oro nos encontramos con que es un regalo de reyes, y Jesús era considerado el rey en la tierra. El incienso de Gaspar tiene un carácter divino y se utiliza en el culto en los altares. Finalmente, la mirra de Baltasar se dice que presagiaba su futura muerte dado que es un compuesto para embalsamar.

10. ¿Qué significa el Roscón de Reyes?

El Roscón de Reyes es un dulce de Navidad típico de España que se come principalmente el día 5 o el día 6 de enero. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo que estos reyes, de hecho, se asocia a Las Saturnales, también conocida como la Fiesta de los Esclavos. Pasado el tiempo, el cristianismo se apropia de esta tradición.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan