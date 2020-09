En España el refresco mas consumido es el de sabor a cola. Cada español consume desde media aproximadamente 42 litros de bebidas refrescantes al año. Aunque no solo en España, sino que en todos los países gusta y tanto grandes como pequeños la consumen. Sin embargo, no somos conscientes de lo perjudicial que puede llegar a ser el consumo diario de esta bebida carbonatada. Incluso, tomar refresco de cola en grandes cantidades puede llegar a provocar la muerte, como le ocurrió a Natasha Harris, una joven de Nueva Zelanda que falleció hace dos años a causa de una arritmia cardiaca provocada por una adicción a los refrescos. Por eso, para que no desconozcas las curiosidades del cuerpo humano así como su funcionamiento, te contamos lo que pasa si bebes mucho refresco de cola al día ¡Apuesta por un estilo de vida saludable!

Historia y producción de los refrescos de cola

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los refrescos de cola son una bebida gaseosa y refrescante vendida a nivel mundial. Parte del secreto del refresco de coca cola es el siguiente: en primer lugar, la compañía produce un concentrado especial que es el que vende a las empresas embotelladoras licenciadas que son las que mezclan el concentrado con agua filtrada y edulcorantes. Posteriormente, se distribuye y se vende la bebida en latas, botellas y botellines (de plástico y vidrio).

En cuanto a su sabor, su distintivo proviene en su mayoría de la mezcla de azúcar, aceites de naranja, limón y vainilla. En algunas ocasiones los ingredientes cambian y con ello, cambia también ligeramente el sabor. También hay que tener en cuenta que en Estados Unidos y Argentina, el refresco de cola es endulzado con jarabe de maíz. Sin embargo, en México y Europa, se endulza con azúcar, de ahí su potencial perjudicial.

Además, los refrescos de cola en su fórmula original contienen cafeína y esta es considerada un estimulante ligero, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un error comparar la cafeína con sustancias adictivas. Hay que tener en cuenta que una botella de 235 ml de refresco de cola contiene 23 mg de cafeína, mientras que 235 ml de café común, no descafeinado, contienen entre 61 y 164 mg de cafeína. En cualquier caso, el aporte de la cafeína del refresco de cola tiene un impacto perjudicial en el organismo a medio y largo plazo. Por eso, sería buena idea sustituirla por el refresco de cola sin cafeína.

¿Qué pasa si bebes mucho refresco de cola al día?

Los principales motivos por los que beber es perjudicial es por su alto contenido en azúcares. Por eso, engorda y mucho. De hecho, tomar un refresco de cola equivale a comerse 10 terrones de azúcar. Por ello, lo mejor es optar por la versión "zero" que únicamente contiene 0,3 gramos de azúcares. De tal forma que lo que primeramente ocurre cuando tomamos grandes cantidades de refresco al día es que engordemos significativamente. A largo plazo, podemos desarrollar problemas de salud como la diabetes tipo 2.

En segundo lugar, las bebidas muy azucaradas pueden provocar enfermedades de tipo respiratorio. De hecho, según determinados estudios, pueden estar además relacionadas con el incremento de enfermedades como el asma. Además, no podemos olvidar que se puede generar una adicción al refresco de cola en tanto que su consumo aumenta el nivel de dopamina y serotonina por la vía mesolímbica dopaminérgica.

También se encuentra relacionado con el envejecimiento acelerado. Concretamente, al medir los telómeros de personas que consumen grandes cantidades de refresco de cola se comprobó que los relojes moleculares se adelantaron 4,6 años más. Como peor consecuencia: el consumo descontrolado de esta bebida a lo plazo puede provocar la aparición de células cancerosas.

Información nutricional del refresco de cola

A continuación, se presenta la información nutricional del refresco de cola por 100 ml. Esto nos permitirá comprobar fácilmente lo perjudicial de esta bebida carbonatada:

Valor energético: 180 KJ/42 Kcal

Grasas: 0 g

De las cuales ácidos grasos saturados: 0 g

Hidratos de carbono: 10, 6 g

De los cuales azúcares: 10, 6 g

Proteínas: 0 g

Sal: 0 g

Los otros usos inesperados del refresco de cola

El refresco de cola no solo es el refresco por excelencia, sino que por ser una bebida carbonatada tiene muy diversos usos en el día a día. Por ejemplo, el refresco de cola se puede usar para limpiar tanto manchas en la ropa, como los cristales así como sartenes. Además, también lo podemos usar para despegar los chicles del pelo a los niños. Y no solo esto, sino que también es un potente pesticida y muchos agricultores lo usan por su bajo precio. Todo esto tiene que ver con los niveles de acidez que tiene este refresco.

