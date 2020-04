¿Se puede hacer una comedia sobre la cuarentena? Polémica por la nueva serie de TVE

La polémica está servida. La 1 estrenará el próximo martes 7 de abril la comedia Diarios de la cuarentena, un reflejo realista, íntimo y divertido en forma de sketches de lo que supone estar 24 horas encerrado en casa con la familia, la pareja o los compañeros de piso.

A falta de producciones y tras el parón del rodaje de incontables películas y series en todo el mundo, no faltan ideas para proyectos dentro de los hogares. Así, la convivencia llevada al límite es la premisa de esta sitcom semanal que, en 30 minutos, muestra cómo es estar encerrado en casa con "tus seres queridos" durante 24 horas, un día tras otro, como medida de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus.

La serie, ideado por Álvaro Longoria y con el guion y la dirección de Álvaro Fernández Armero y David Marqués, permite al espectador ir saltando de casa en casa, de vida en vida, como si manejara un mando a distancia que le permitiera ver lo que ocurre en diez hogares que, perfectamente, podría tener frente a su ventana.

No obstante, la nueva producción de la televisión pública no ha sido vista con buenos ojos por todo el mundo. Muchos comentarios han ido dirigidos a la banalización y romantización de un confinamiento donde millones de familias españolas. Ya son más de 13.000 fallecidos por coronavirus y una serie de humor no ha parecido ser lo más conveniente para algunos sectores de la población. "RTVE empieza el lunes una comedia titulada Diarios de la Cuarentena destinada a blanquear el Gobierno Sánchez-Iglesias", ha escrito el diputado por Vox en la Asamblea de Madrid Jaime de Berenguer. "En las guerras, como en los golpes de estado, lo primero que se hace es controlar los medios de comunicación", ha añadido.

Por su parte, RTVE define la serie como "pequeñas anécdotas divertidas, desesperadas, dramáticas y explosivas que surgen en los hogares de varios protagonistas y de una situación de partida: estar encerrados en casa". Asimismo, la periodista y escritora Maruja Torres ha defendido la serie que tanto ha dividido a los españoles: "Mañana lunes en TVE, a las 22:00, serie Diarios de la cuarentena. Los fachas no quieren que la veamos. Están saboteándola, como hacen con la cultura, los cómicos y el arte en general. Veámosla! Pasadlo!"

Lo cierto es que, pese a los comentarios negativos, la serie sigue en pie. "¡Qué suerte tener la oportunidad de arrancaros una sonrisa en esta situación tan compleja desde nuestras casas! ¡Qué la alegría y las risas suben las defensas! ¡Os esperamos el martes!", ha publicado Gorka Otxoa en su cuenta de Twitter.

Producida por RTVE en colaboración con Morena Films y con la música original Alfonso G. Aguilar, la comedia está protagonizada por los actores Carlos Bardem, Gorka Otxoa, Carlos Areces, José Luis García Pérez, Adriá Collado, Fernando Colomo, Víctor Clavijo, Cristina Alarcón, Fele Martínez, Montse Plá, Mónica Regueiro, Carmen Arrufat, Petra Martínez, Juan Margallo y Cecilia Gessa.