El Jerusalem Quartet, cumbre de la música de cámara mundial, llega al Teatro Principal de Alicante

El Cuarteto Jerusalem formado por Alexander Pavlovsky (violín), Sergei Bresler (violín), Alexander Gordon (viola) y Kyril Zlotnikov (violonchelo) actuará en el Teatro Principal de Alicante el día 16 de marzo, a partir de las 20:00 horas, en el marco de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Se trata de una de las formaciones de cámara más prestigiosas del mundo que ha alcanzado tal punto de madurez que la técnica individual desaparece para dar paso a un organismo sonoro único. El programa incluye obras de Hadyn, Janáček y Beethoven.

Pasión y precisión

«Pasión, precisión, calidez y una mezcla sonora excepcional: estas son las cualidades que distinguen a este excelente cuarteto de cuerda israelí». Así describe The Times (Londres) a Jerusalem Quartet. Desde que el grupo se fundó en 1993 y debutó en 1995, los cuatro músicos israelíes han emprendido un notable camino de crecimiento y evolución artística. Su amplio repertorio y extraordinaria profundidad expresiva los han consolidado firmemente como una voz singular dentro de la tradición del cuarteto de cuerda.

En el corazón de su sonido se encuentra un tono cálido, redondo y profundamente humano, acompañado de un equilibrio armonioso entre las voces agudas y graves. Este enfoque permite al cuarteto combinar la expresividad individual con una presentación honesta y fiel de la obra del compositor. Asimismo, impulsa el continuo perfeccionamiento de las interpretaciones del repertorio clásico y fomenta la exploración de nuevos territorios musicales.

El Jerusalem Quartet es un invitado habitual y muy apreciado en los escenarios de concierto más prestigiosos del mundo. El año 2025 marcó el 30º aniversario del cuarteto, que celebró esta ocasión dedicándose en especial a la interpretación de los quince cuartetos de Shostakóvich, presentados en diez ciudades de todo el mundo, incluyendo Concertgebouw de Ámsterdam, Festival de Beethoven en Bonn, Philharmonie de Colonia y Tonhalle de Zúrich.

Entre los aspectos destacados de la temporada 2025/2026 están dos giras por Norteamérica, así como numerosas actuaciones por Europa, con conciertos en salas de referencia como el Konzerthaus de Viena y Wigmore Hall de Londres. Otro hito de la temporada será una serie de conciertos en la primavera de 2026 junto a la célebre pianista Elisabeth Leonskaja, en prestigiosos escenarios que incluyen Gewandhaus de Leipzig y Alte Oper de Frankfurt.

Las grabaciones del Jerusalem Quartet han recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos el Diapason d’Or y el BBC Music Magazine Award en la categoría de Música de Cámara. Entre sus anteriores publicaciones con Harmonia Mundi destacan una aproximación única de la música judía en Europa Central entre las guerras, con una colección de canciones de cabaré yidis de los años veinte de Varsovia interpretadas junto a la soprano israelí Hila Baggio, así como el segundo volumen de los cuartetos completos de Bartók, publicado en 2020. Actualmente, el cuarteto graba en exclusiva para el sello BIS; su primer lanzamiento con la discográfica, previsto para 2025, incluirá los Cuartetos n.º 2, 7 y 10 de Shostakóvich.

