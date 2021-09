La impactante imagen de Liam Gallagher tras sufrir un accidente de helicóptero

Noticias relacionadas Buena Vista Social Club: 25 años del disco que sacó de la jubilación a los mejores músicos cubanos

El que fue vocalista de Oasis y uno de sus fundadores, Liam Gallagher, compartió en redes sociales una imagen suya con heridas y cortes en la cara tras "caer de un helicóptero" este fin de semana.

El cantante, de 48 años, aseguró haber sufrido un percance el pasado viernes por la noche mientras viajaba en helicóptero después de actuar en el Festival de la isla de Wight, en Inglaterra, donde interpretó temas como Live forever, Supersonic y Roll with it.

En Twitter, Gallagher bromeó sobre su supuesto accidente comparándose con Keith Moon, fallecido batería de The Who, conocido por su salvaje comportamiento, y añadió que la fotografía serviría como portada para su próximo álbum en solitario.

La fotografía el cantante ha compartido en sus redes sociales.

Uno de los seguidores preguntó en un mensaje sobre la altura de la caída, insinuando que probablemente el cantante tropezó una vez el helicóptero ya había aterrizado, a lo que Gallagher contestó irónicamente que se encontraba a " cien mil pies" (más de 30.000 metros) cuando ocurrió el percance.

Tras la publicación compartió otra instantánea en sus redes sociales de una cerveza española con el texto: "Lo que no te mata te convierte en una piedra volcánica". Una referencia a "Tuff Gong", el apodo que Bob Marley recibió de joven en las calles de Kingston y el nombre con el que el cantante jamaicano bautizó su sello discográfico junto a The Wailers en 1965.

Otro fan le preguntó si había alguna grabación del incidente, y el vocalista contestó con un "sí, estará en el próximo vídeo", una respuesta que replegó centenares de interacciones. En 1991, Gallagher fundó Oasis, uno de los principales artífices del brit-pop, junto con sus compañeros de colegio en Manchester -Tony McCarroll, Paul "Bonehead" Arthurs y Paul McGuigan-, a quienes más adelante se unió Noel Gallagher, hermano mayor del cantante.

El músico anunció en sus redes sociales el pasado mes de agosto que estaba grabando dos nuevos álbumes que verían la luz en 2022. Sin detalles ni confirmaciones oficiales por el momento, servirán de continuación su disco en solitario de 2019 Why me? Why not. Un proyecto en el que se embarcó hace cuatro años tras la separación de Beadie Eye en octubre de 2014.

