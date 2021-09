ABBA regresan 35 años después y anuncian gira y nuevo disco

En 1981, ABBA terminaba de grabar The Visitors, un disco agridulce, motivado por los problemas personales de sus miembros. Plagado de referencias personales, vaticinaría el final del grupo. Cinco años después de su publicación se despedían de los escenarios tras una brillante carrera que les catapultó a la fama internacional. Bebiendo de todo tipo de sonidos y creando una marca personal que ha sobrevivido generación tras generación hasta nuestros días con la misma frescura.

Ahora, casi cuatro décadas después de su separación ABBA regresan con un nuevo disco: Voyage. Una colección de diez nuevas canciones acompañadas de una gira de la que ya se ha anunciado su primera fecha, tendrá lugar en mayo de 2022 en Londres. Por ahora hemos podido escuchar los dos primeros adelantos, I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down. La banda ya ha anunciado que los próximos meses traerán además un nuevo single de temática navideña.

ABBATARES

No hay duda de que la nostalgia se ha convertido en una de las principales fuerzas motrices de la industria cultural de la última década. ABBA vivió su particular rejuvenecimiento con Mamma Mia. El musical, y su posterior adaptación cinematográfica, volvieron a poner sobre la platea el legado artístico de la banda. En los dos últimos años ha sido TikTok el culpable de reincorporar la música de ABBA al imaginario colectivo de la generación Z.

La coda de piano de Chiquitita, se convirtió durante meses en una de las canciones más compartidas en la red social, dando lugar a cientos de miles de vídeos de usuarios de todas las edades. Una muestra más de la capacidad de adaptación del legado musical de ABBA hasta nuestros días, algo nada denostable y que culmina finalmente con este esperado regreso.

A esta vuelta a los escenarios se le suma una innovadora idea de directo con la que —acompañados de una banda de 10 músicos—, los integrantes interpretarán sus temas en directo, aunque a través de avatares. Mediante trajes de captura de movimiento los integrantes serán proyectados en el escenario como hologramas rejuvenecidos. ABBA tendrán sobre el escenario el mismo aspecto que habrían tenido hace cuatro décadas. A este atrevido concepto se le suma una excentricidad más: el concierto tendrá lugar en Londres, en el ABBA Arena, un estadio creado exclusivamente con motivo del regreso de la banda.

Los Beatles escandinavos

Con una carrera que empezó en 1972, y que habría de catapultarles al éxito internacional más rotundo con álbumes como Waterloo o Arrival. Los suecos consiguieron dejar una imborrable impronta en el mundo del pop a lo largo de ocho álbumes de estudio y más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Su éxito en Eurovisión con Waterloo habría de marcar una trayectoria en la que el talento y la innovación se encontraban constantemente. En 1978, la banda llegó a tener su propio estudio de grabación, Polar Studios, atrayendo la atención de Led Zeppelin que grabaría allí, en 1979, su disco In through the out door.

Sin embargo, las constantes giras y las desavenencias entre los dos matrimonios que componían la banda: por un lado el de Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog; y por otro el de Anni-Frid Lyngstad y Benny Andersson. ABBA se convirtieron en un referente musical internacional, sentando las bases durante toda una década de lo que el futuro del pop habría de traer en los años posteriores.

