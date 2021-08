Muere Don Everly, el último de los Everly Brothers, pioneros del rock and roll

Noticias relacionadas El día que Elvis Presley se hizo soldado raso y el rock murió para siempre

El músico norteamericano Isaac Donald 'Don' Everly, la mitad del influyente dúo de los años 50 Everly Brothers, murió este sábado a los 84 años, según ha informado Los Angeles Times. Everly falleció en su casa en Nashville (Tennessee) sin que se haya precisado por ahora la causa del deceso.

Don nació en Brownie, una pequeña comunidad del estado de Kentucky en 1937. Su padre además de trabajar en las minas de carbón, era guitarrista aficionado. Fue a través del cabeza de familia que ambos hermanos empezaron a tocar y componer juntos. Los Everly cambiaron de residencia durante varios años, asentándose finalmente en Nashville en los años 50. La ciudad era en esos años el centro neurálgico de la música estadounidense, especialmente de country y del rock and roll que llegaría en los años siguientes.

A través del legendario guitarrista Chet Atkins, los hermanos Everly consiguieron su primer contrato con Columbia. No fue hasta febrero de 1957 que el dúo no consiguió su primer gran éxito con Bye bye love, una canción que había sido rechazada por treinta artistas antes. El single alcanzó el puesto número dos en las listas de pop, solo por detrás de Elvis Presley, y el número uno en las de country.

A partir de este momento, ambos forjaron una de las alianzas más características de la música estadounidense. Durante la década de los 50 hasta la primera mitad de los 60, participaron en giras con estrellas de la talla de Chuck Berry o Buddy Holly. Con la llegada de 1964 y la llamada "invasión británica", la música de los hermanos Everly fue quedando relegada a un segundo plano, provocando su separación.

El 14 de julio de 1973 se anunció como la fecha del último concierto del grupo. Sin embargo, las tensiones entre ambos y las declaraciones a periodistas en las semanas previas, precipitaron el final de la banda sobre el propio escenario. Phil Everly destrozó su guitarra contra el suelo en plena actuación, dejando a Don solo sobre las tablas el resto de la noche y dando carpetazo así a los Everly Brothers. Habría que esperar hasta 1983 para ver a ambos hermanos tocando juntos de nuevo.

Las preciosistas armonías de los hermanos Phil, fallecido en 2014, y Don influyeron de manera notable a grandes nombres de la historia de la música como The Beatles, The Beach Boys y The Byrds. Los hermanos "Everly" formaron uno de los dúos más influyentes de la historia del "rock and roll" y alcanzaron su máxima popularidad a finales de los años 50 y principios de los 60.

Entre sus temas más celebrados están Cathy's Clown, Wake Up Little Susie, Bye Bye Love, When Will I Be Loved y All I Have to Do Is Dream. Los Everly Brothers accedieron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Su familia ha declarado tras su fallecimiento: "Don vivió lo que sentía en su corazón (...) y celebró compartir la música que le hizo un Everly Brother".

Sigue los temas que te interesan