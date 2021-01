El escándalo sexual del rey de las rancheras: "Acosar es que la llevase a una caballeriza"

El rey de las rancheras, el mexicano Vicente Fernández, se ha visto en el ojo del huracán por un escándalo de acoso sexual. Hace unos días salió a la luz un vídeo de 2017 en el que aparecía el cantante tocándole un pecho a una fan con la que se estaba haciendo una foto. Las imágenes se compartieron rápida y masivamente a través de las redes sociales provocando una ola de indignación, a la que se sumaron otras seguidoras del mítico Chente compartiendo episodios similares.

"Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí superviolentada, superenojada. Él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo", confesó la mujer con la que se desató el escándalo en una entrevista. El popular artista, de 80 años, acusado de "viejo verde" o "acosador", se ha visto obligado a ofrecer su versión de los acontecimientos en una conversación con la periodista Mara Patricia Castañeda.

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella", ha asegurado Fernández, restándole importancia a su reprobable gesto. "Puse mi mano, primero en el estómago y dije 'en el estómago se va a sentir ofendida', y subí mi mano y toman la foto. Si algo tengo es respeto al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CERIANI (@javierceriani)

Durante la entrevista, celebrada en su rancho, el cantante rompió a llorar. "Le ofrezco una disculpa [a la chica] de todo corazón, pero no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho con intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas", dijo. Respecto a las otras denuncias, reconoció que no las había visto. "También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir que nos hiciéramos una foto dándonos un beso, y yo me dejaba, pero con la boca cerrada".

El cantante, ganador dos Grammy y de ocho Grammy Latinos, además de vender más de 75 millones de discos en todo el mundo, también quiso disculparse con su mujer y sus hijos. Vicente Fernández Jr. se ha manifestado sobre la polémica: "Soy feminista y tanto mi padre como mi madre nos han enseñado a respetar a las mujeres y tratarlas como princesas".

La carrera de Chente, a pesar del evidente éxito, estuvo llena de polémicas: blanqueo de dinero del narcotráfico colombiano, comentarios homófobos como que se negaría a recibir un trasplante de hígado si el donante era un homosexual o una complicada relación con el alcohol -ha cantado borracho en varias ocasiones y protagonizado peleas de bar en Ciudad de México-.