Muere el compositor Geoff Stephens, creador de 'Daughter of Darkness' de Tom Jones, a los 86 años

Lo que es la vida. El mítico compositor Geoff Stephens, quien en su pasado colaboró con personalidades como Roger Greenaway, Mitch Murray o Barry Mason, ha fallecido a los 86 años este 24 de diciembre. Su muerte, otro número más para la lista de este trágico 2020, se ha debido a una neumonía.

Geoff Stephens vivió la Segunda Guerra Mundial; vivió la Guerra Fría e incluso sobrevivió a la última de las amenazas que ha detenido al mundo. En primavera, nada más empezar la pandemia en Europa, el compositor se contagió de coronavirus. Sin embargo, pese a su avanzada edad, sobrevivió. Ha sido este diciembre cuando la vida de este genio de la música ha llegado a su fin.

Su legado, pese a pasar desapercibido en países de habla no inglesa como España, es enorme. Su obra más reconocida es Winchester Cathedral, canción compuesta para The New Vaudeville Band, grupo que fundó en 1966. En tan solo un año, el grupo británico llegó a lo más alto en Reino Unido y en los Estados Unidos y su trabajo y talento fue premiado con un premio Grammy. El tema fue incluso versionado por Frank Sinatra.

Pero la carrera de Geoff Stephens no se basa en una única canción. A lo largo de su longeva carrera musical, donde además de dedicarse al pop también compuso para teatro, nos ha dejado toda una herencia musical desde la década de los sesenta hasta los ochenta.

Su colección

Uno de sus primeros grandes éxitos fue The Crying Game, canción que llegó a alcanzar el puesto número 5 en las listas de popularidad del Reino Unido. Escrita por él en 1964, fue editada por Dave Berry.

El tema ha sido versionado los últimos años por diversos artistas de géneros dispares. En 1992, el cantante, DJ, y diseñador de moda Boy George la repuso en la película homónima del director Neil Jordan y años más tarde ha sido cantada, con su propio estilo, por gente como Nicki Minaj o Kylie Minogue.

Lo mismo sucede con Daughter of Darkness, de Tom Jones. Aunque la mayoría asocie la canción a la estrella Tom Jones, fue escrita por Geoff Stephens. There a Kind of Hush, Sorry Suzanne y Scott Walker’s Lights of Cincinnati son otros de los temas que llevan la firma del autor británico recién fallecido.

Geoff Stephens nació el 1 de octubre de 1934 en New Southgate, al norte de Londres. Siempre desde un segundo plano, aunque presente en la historia de la música, contribuyó a éxitos y a canciones comerciales que trascendieron en el tiempo. Su nombre está y seguirá estando en sus trabajos, esté o no con nosotros. Tras su muerte, sus familiares, allegados y compañeros de su profesión han querido resaltar su enorme talento.