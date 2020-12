Las mejores canciones de Bob Dylan por las que Universal ha pagado 300 millones de dólares

De 100 dólares a 300 millones de dólares. La primera cifra es la que ‘costaba’ Bob Dylan en 1962. La segunda, la cantidad por la que ha vendido todo su repertorio a Universal en un movimiento histórico que sacude toda la industria musical. El artista, que ha seguido fiel a su política de silencio, no ha comentado la operación, pero la discográfica se queda uno de los catálogos más impresionantes que hay en la actualidad.

Pero ¿por qué ha pagado una cantidad tan desorbitada? Pues por todo lo que haya compuesto el artista hasta este momento, y entre esas canciones hay auténticos himnos como los que os dejamos a continuación en esta lista de emblemas que han costado una barbaridad.

Like a Rolling Stone (1965)

La mejor canción de la historia según, precisamente, la revista Rolling Stone, que colocó este temazo en su primera posición. Dylan fue, además, el autor que más composiciones colocó en la lista de las mejores 500 canciones que hizo la popular revista. Dylan la escribió en 1965, después de una agotadora gira por Inglaterra (recogida en la película Don't Look Back) en la que se planteó retirarse de la música. Like a Rolling Stone hizo a Dylan un icono y hoy sigue siendo una canción única y hasta revolucionaria.

A Hard Rain’s A-Gonna Fall (1962)

Una de las canciones más misteriosas del autor, ya que muchos quisieron ver aquí un lema contra la crisis de los misiles de Cuba, algo que él nunca ha negado tajantemente… ni afirmado. Lo que sí se sabe es que esta canción, una de las más emblemáticas y una de las primeras en triunfar, fue escrita en 1962 en un cuarto arriba del Gaslight Café en Greenwich, con una máquina de escribir del poeta y activista Wavy Gravy. Fue la canción que sonó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura que recibió cuando anunciaron su nombre.

Blowin’ in the wind (1963)

Otro himno que llegaba en aquel álbum que le hizo grande, The Freewheelin'. Esta canción la compuso con apenas 21 años en el Greenwich Village de Nueva York junto a su amigo Blue a la guitarra. Paz, guerra, libertad… temas que han hecho que muchos la entronquen con la mejor tradición de la canción protesta. Es la 14ª mejor canción de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.

Knockin on heavens door (1973)

Bob Dylan también ha compuesto muchas canciones para bandas sonoras de películas. De hecho, tiene un Oscar por la canción Things have changed, creada para Jóvenes Prodigiosos, el filme de Curtis Hanson. Pero mucho antes había escrito y llevado a los altares este Tocando las puertas del cielo que se publicó en la banda sonora de la película de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. También entró en la lista de las mejores canciones de la historia de Rolling Stone. Exactamente en el puesto 190 y es uno de los temas más versionados de la historia.

Tangled up in blue (1975)

Otra más en la lista de Rolling Stone. Esta vez la número 68. Se trata de la canción que abría su decimoquinto álbum, Blood on the Tracks, lanzado en 1975. Un tema escrito por él y producido por su hermano David Zimmerman, y que ha sido analizada por las diferentes perspectivas narrativas. Una canción que el propio cantautor ha alterado en actuaciones posteriores, cambiando el punto de vista y ciertos detalles para convertirla en un tema que muta y evoluciona con el tiempo.

Mr tambourine man (1965)

Es curioso que el primer número de Bob Dylan no lo cantara Bob Dylan. Su Mr Tambourine man se convertía en la canción del momento en 1965 gracias a la versión de The Birds, que usaron el tema de Dylan en su disco del mismo nombre. Dylan la rechazó de primeras, y no la incluyó en su álbum Another Side of Bob Dylan (1964), por lo que acabó en la voz de otro siendo un absoluto éxito. Al año siguiente Dylan incluyó una versión en el Bringing It All Back Home y todo el mundo empezó a concebirla como un tema del artista que realmente la creó.

The times they are a changin’ (1963)

Una canción protesta que se convirtió en el himno de una generación, la de los años 60, que salía a la calle despechada y para gritar contra la injusticia, el racismo o la Guerra de Vietnam. Un poema musical que escribió un chaval de 22 años y que reflejó el sentimiento de millones de personas. Otra que está en la lista de las mejores canciones de la historia. Exactamente en el puesto 59.

Hurricane (1976)

El boxeador Robin Carter fue acusado injustamente de triple homicidio en 1966, y Bob Dylan le dedicó una canción con la que dio a conocer el caso públicamente. Se incluye en su álbum Desire de 1976, y luego fue utilizada por la película Huracán Carter, dirigida por Norman Jewison, y que contaba la historia del boxeador al que daba vida Denzel Washington. Dylan llegó a ofrecer dos conciertos benéficos para conseguir los fondos necesarios para reabrir el caso. Lo logró, pero fue otra vez considerado culpable. Hasta 1985, Carter no lograría la libertad condicional, y hasta 1988 no fueron retirados los cargos contra él.