El rapero Ayax amenaza con demandar a OT: "No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas"

El rapero granadino Ayax ha vuelto a ser el foco de atención en las redes sociales por dar su opinión sin filtro alguno. En uno de los directos de Operación Triunfo, Hugo y Eva han cantado con la guitarra una versión de Reproches, la canción más mítica del dúo Ayax y Prok.

Al parecer, a Ayax no le ha gustado que sin su permiso la canción haya sido versionada en la televisión, pese a que solo se tratara de una forma de pasar el rato de los concursantes. "No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me lo pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden", ha comentado en una historia publicada en Instagram. "¡No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas!", ha añadido.

Ante las críticas de los fans de Operación Triunfo, Ayax ha comentado que él lleva llenando salas cinco años por toda España, México y hasta Buenos Aires. "Los de OT triunfan un año y luego se olvida todo el mundo de ellos".

Hugo y Eva cantando reproches en el directo me han hecho el día #CanalOT8J pic.twitter.com/bFlDf4V3M3 — sofia (@sofiaborjaa) June 8, 2020

No es la primera vez que las opiniones del rapero generan polémica. En agosto de 2019, tras haber actuado en el Arenal Sound, arremetieron contra el grupo Taburete alegando que su música sí se posicionaba políticamente: "¿Te crees que somos Taburete? Nuestra música se posiciona. No me gusta pagar impuestos para una familia cuyo mérito es nacer y que son medio retrasados por follar entre hermanos".