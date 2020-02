Muere tiroteado en su casa el rapero Pop Smoke a los 20 años

La violencia vuelve a agitar al mundo del hip hop. El rapero y compositor Bashar Barakah Jackson, conocido mundialmente como Pop Smoke ha fallecido este miércoles tras recibir varios disparos.

Tal y como ha explicado el medio estadounidense TMZ, dos hombres entraron en su casa de Hollywood hacia las 4:30 de la mañana, cuando el rapero se encontraba en su cama durmiendo. Los agentes de policía han aclarado que fue alcanzado por varios disparos, los cuales le hirieron de gravedad. Pese a la rapidez de reacción de los cuerpos sanitarios, Smoke no ha podido recuperarse.

Los dos asaltantes no han sido detenidos todavía, puesto que, según testigos, llevaban sudadera y máscaras para tapar sus identidades. Asimismo, tampoco se ha aclarado si la víctima conocía o no a los dos hombres que entraron en su hogar.

Pop Smoke había publicado su primer disco el pasado mes de julio. En dicho álbum se encontraba la canción Welcome to the party, considerada por muchos el tema del verano en el país norteamericano. De hecho, Nicki Minaj realizó una versión de la canción original. Con tan solo 20 años se había convertido en una de las promesas del rap y había colaborado con artistas como Travis Scott.