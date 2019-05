Rosalía quiere destronar a Beyoncé: así es 'Aute Cuture', su impresionante nuevo vídeo

"En el negocio de la belleza, las cosas no siempre son lo que parece. La prueba de ello eran las chicas de Aute Cuture, una banda de manicuristas ambulantes. Pasaron por este pueblo y se dice que las uñas que esculpían tenían poderes": con estas palabras -en inglés- adelantó Rosalía la temática de su nuevo trabajo, Aute Cuture, en un misterioso teaser en el que ya se intuía revolución. Es la manicura la piedra angular sobre la que se sustenta el vídeo: quizá una forma de la artista de contestar a aquellos que la critican por sus uñas largas llenas de pedrería. En esta ocasión las ha exagerado hasta el extremo y parecen más las garras de un pájaro de oro. "Uñas de Divine, ya me las han copiao; que te las clavo, niño, ten cuidao. Otros como tú ya he dominao".

En la letra desafía al mundo hablando de sus dualidades, de un estilo que llega desde el barrio a la última suite: "Tacones, lunares pa' matar. Eyeliner, leopardo pa' matar (...) Sonando en las peñas y en los Hamptons, Sangría y Valentino, en El Palace y en el chino. Esto está encendío". En el vídeo, Rosalía se presenta en un pueblo y cuando desenfunda las uñas suenan como si fuesen espadas.

Más tarde desarrolla la canción en un "Servicio de uñas", donde despliega un purísimo estilo Beyoncé, y deja claro que hace mucho que abandonó el underground y que viene a conquistar el pop mundial. No hay bromas: quiere destronar a las grandes, se promete como su gran relevo generacional. Apuesta por looks poderosos, por estéticas que hablan más que su música, por coreografías que hacen temblar los pubs.

Según ha explicado la propia Rosalía, el relato habla de una joven que ha superado un desengaño amoroso y que quiere demostrar su fortaleza."Aute Cuture es el título, mal escrito pero con guasa y fuerza", explica, en alusión a Haute Cuture [alta costura]. "Compuse este tema antes de empezar la gira del mal querer y me he tomado el tiempo necesario para que la canción saliera con el mejor vídeo que pudiera acompañarla. Bien de palmas, nail art y Tarantino vibe. Disfrutadla y ojalá os haga bailar y reír como a mí", ha comentado. Aquí la letra completa:

Te conjuro y te dejo prenda'o

Encima de los techos vivo, no es peca'o

Y que to'os los santos tienen su pasa'o

Yo te bendigo si te tengo al la'o

Su nombre en el core ya no está clavado

Manos en el aire, si te lo han rasga'o

Que yo lágrimas suelto un puña'o

Ole y hoy

¿Qué?

Tacones, lunares para matar (Bájale)

Los flecos, las trenzas para matar (Bájale)

Eyeliner, leopardo para matar (Bájale)

¿Qué? (Madre mía, Rosalía, bájale)

Tacones, lunares para matar (Bájale)

Los flecos, las trenzas para matar (Bájale)

Eyeliner, leopardo para matar (Bájale)

(Madre mía, Rosalía, bájale)

Y todas las niñas tenemos tumbao

Aute cuture, todo regala'o

Uñas de Divine ya me las han copia'o

Que te las clavo, niño, ten cuida'o

Otros como tú ya lo he domina'o

Cadena de oro, espérame senta'o

Que el de arriba nos ha señala'o

Que el de arriba nos ha señala'o

Sonando en las peñas y los Hamptons

Sangría y Valentino

En el Palace y en el chino

Sonando en las peñas y los Hamptons

Sangría y Valentino

En el Palace y en el chino

