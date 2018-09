Los Morancos parodian a Rosalía para criticar "el mamoneo" de los másteres regalados

Los Morancos se han sumado al éxito de Malamente, de Rosalía -que acaba de cosechar 5 nominaciones a los Grammy Latinos-, con una de sus versiones cómicas en las que envuelven denuncias sociales. Se han calzado las zapatillas, los tops enseñando el ombligo y los pantalones de chándal. Se han colocado los aros y “trá, trá”: vienen a decir que no van a consentir más “el cachondeo” de los másteres de nuestros políticos. “Por si aún no te enteraste hay revuelo en el Congreso, porque algunos tienen másteres sin haber hecho la ESO. A mí me cuesta un máster fatiguita y esfuerzo, pero a ti te lo regalan… es pa’ cagarse en sus muertos”, cantan, con infinito arte y descaro.

La nueva Rosalía limpia el sudor de un torero y le acaricia con el paño un tatuaje que reza “Universidad Rey Juan Carlos”. Se encarama al camión y mira desafiante. “Lo estáis haciendo malamente. ¡Quilla, qué! Desvaloran el trabajo de todos los estudiantes, en las tapas de yogures ya puede tocarte un máster. Después quieres que te vote y me crea tus historias. Pa’ las próximas elecciones vamos a votar a la Antonia”. Venga abanico. “Empezó la Cifuentes, Casado después, y seguía la lista. La ministra, qué artista y qué vista para el compadreo, ¡no veas qué mamoneo, esto es un cachondeo! Indignante: cómo se ríen del pueblo nuestros gobernantes”.