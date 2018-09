¿Qué fue de Bom Bom Chip, la banda infantil que arrasó en los 90?

“Multiplícate por cero, te lo pido por favor. Multiplícate por cero y divídete entre dos. Te lo digo muy en serio debes desaparecer. De mi vida y de mis sueños, no quiero volverte a ver”. Los que hayan reconocido estos versos fueron niños durante la década de los 90, cuando estas frases sonaron en todas las radios y reventaron las listas de los discos más vendidos. Se trata del comienzo de una de las canciones más famosas de Bom Bom Chip, el grupo infantil más famoso de la historia musical española después de Parchís.

Corría el año 90 y España no estaba explotando el filón de las bandas para niños, así que las discográficas se pusieron manos a la obra y juntaron a cinco jóvenes que no llegaban a los 15 años para formar un grupo que hiciera bailar a los niños. Lo lograron en 1992, cuando con Toma, toma y toma, su primer disco, alcanzaron el disco de platino gracias a ese Multiplícate por cero que cogía la frase de Bart Simpson (la traducción del americano Eat my shorts) y la hacía canción. El rápido pelotazo les llevó a grabar corriendo una continuación con el título de No somos renacuajos y otro de sus temas estrella: Toma mucha fruta.

El nuevo single también arrasó y se usó en muchas campañas gracias a su contenido social que pedía a los niños comer cinco piezas de fruta y verdura al día. Bom Bom Chip sacaba los cuartos a los padres, pero a cambio les hacía una campaña por una alimentación sana con versos como: “Toma mucha fruta mucha fruta fresca. Tómala y disfruta como te parezca. Puedes exprimirla para hacerte zumos. Puedes compartirla con mas de uno. Lle lle lle llena tu nevera con con con con kilos de peras. Ra ra ra rajas de sandía, de de de de noche y de día”. El éxito del grupo les llevó incluso a protagonizar una película, El niño invisible, que en 1995 recaudó unos más que dignos 500.000 euros. La banda sonora del filme fue lo último que se supo de ellos. Desde entonces nunca se han reunido ni han sacado el clásico disco ‘remember’ que les lleve a dar una gira llena de nostalgia. ¿Qué fue de Bom Bom Chip?

Bom Bom Chip canta Multiplícate por cero

Chicos normales

La tónica dominante en el grupo es que todos siguieron sus vidas de adolescentes normales y se alejaron del mundo del espectáculo, aunque no todos. Sergio Martín, el guaperas del grupo, es el que más trayectoria ha tenido después. Siendo un adolescente, en el 2000, protagonizó la película Y decirte alguna estupidez por ejemplo te quiero, de Antonio del Real, pero el mundo del cine tampoco le abrió las puertas de par en par, ya que hasta el año 2007 no hace otro filme, la argentina El último mandado.

De 2006 a 2009 Sergio vivió un nuevo pico de popularidad con una serie dedicada también a los más pequeños de la casa. Se trataba de Cambio de Clase, que durante tres años triunfó en Disney Channel con el ex Bom Bom Chip como uno de los protagonistas. Pero Sergio Martín no ha desaparecido desde entonces, ya que es el guitarrista de la banda del musical La llamada, creada por los Javis y cuya adaptación cinematográfica fue un éxito.

Bom Bom Chip cantando Toma mucha fruta

También intentó dedicarse al mundo del cine y la televisión la más pequeña de la banda, Rebeca Marcos, aunque se ha tenido que conformar con apariciones episódicas en series de televisión. En las que más capítulos duró fue La ley de la vida y Lobos, en la que apareció cinco veces. También se la pudo ver en Hospital Central y MIR, su último registro como intérprete en IMDB, la base de datos más potente del mundo del cine. Las otras dos chicas de Bom Bom Chip prefirieron pasar al anonimato. Tanto Estela Sala como Cristina Hervás dejaron la música y la farándula y poco se sabe de su vida actual.

El mayor del grupo, José Luis Cid, sí que intentó continuar en la industria tras El niño invisible, ya que apareció en un par de series, Aquí no hay quien duerma y Ven con nosotros, pero ni siquiera como actor, sino interpretándose a sí mismo. Después de eso ni rastro suyo, y su vida ha vuelto a la normalidad. Quién sabe si algún productor se aprovecha de la nostalgia para que vuelvan a cantar eso de "Miércoles, se llama Miércoles,tiene murciélagos en el jardín. Pálida como las sábanas de los fantasmas que viven allí”, pura poesía para niños de diez años.