Muere Richard Swift, miembro de The Shins y The Black Keys

El músico y productor Richard Swift, miembro de bandas como The Shins y The Black Keys, ha fallecido este martes a los 41 años de edad, según un mensaje publicado en su perfil de Facebook. "Y todos los ángeles cantan qué será será. Richard Ochoa Swift. March 16, 1977 - July 3, 2018", señala una nota en su cuenta, en la que el pasado mes de junio el propio artista y su familia solicitaron a amigos y seguidores colaboración para asumir el coste económico del tratamiento de la "condición médica grave" por la que había sido hospitalizado.

Además de su carrera en solitario, Swift formó parte de The Shins de 2011 a 2014, año en el que se unió a The Black Keys como bajista en sus directos. Más tarde, formó la banda The Arcs junto a Dan Auerbach, vocalista de The Black Keys. Además, ha sido productor de artistas como Damien Jurado, Laetitia Sadier o The Pretenders.