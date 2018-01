A Serrat le reprochan en Twitter que cante 'Para la libertad', algo que "no casa con el 155"

E. L. C.

Algunos sectores independentistas habían llamado este martes al boicot a través de las redes sociales al documental 'Serrat, el noi del Poble Sec' dedicado al cantautor Joan Manuel Serrat, que TV3 emitió anoche dentro del espacio 'Sense ficció'.

Tanto en mensajes de Twitter y Facebook como a través de grupos de Whatsapp se invitó a cambiar de canal cuando TV3 emitiera el documental en respuesta a las declaraciones del cantante en los últimos meses sobre la independencia de Cataluña.

En esos mensajes se califica a Serrat de "traidor" y se le identifica como "el noi del 155" o "equidistante unionista".

"Serrat no era uno que cantaba "Para la libertad" y se le olvidó que "libertad" no casa con 155? Me suena...", escribía en Twitter una política de JuntsxCat.

"Serrat fué. Para mi....se quedó en el Serrat que conocí. No reconozco al ser en el que se ha convertido. Así que esas canciones están bien.....pero no siento que tenga que reconocer nada a este Serrat. Bon vent....i ben lluny" (sic).

Así contestaba una usuaria a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso. El político republicano había escrito previamente en Twitter: "Intentaré ser claro. Serrat ha hecho las canciones más bonitas del mundo y a mí me da igual como piense" (sic).

Pero también han sido muchos quienes en Twitter han defendido al cantautor catalán, uno de los mejores compositores de nuestro país. Así, se podían leer comentarios del tipo:

"Cómo les escuece a algunos ver qué #Serrat es de la mayoría que nos sentimos y somos Catalanes pero ante todo Españoles. Lluís Llach no le llega ni a la suela de los zapatos. Hoy es el único día del año para ver la sectaria subvencionada y totalitaria de @tv3cat #Serrattv3"

Y ha habido quien se ha remontado algunos años atrás para recordar a la gente quién es Joan Manuel Serrat:

"Serrat, un tío que tuvo los santos cojones de decirle a Franco que si no cantaba en catalán en el festival de Eurovisión del 68 no iba, es un facha. ¿Se puede estar más perdido en la vida?"

En el documental, el autor de 'Mediterráneo', 'El meu carrer', 'Temps era temps', 'La tieta' o 'Penélope' ha hablado por primera vez de su familia y de su infancia y de las circunstancias vitales que inspiraron algunas de sus canciones, en una larga conversación con el periodista Lluís Permanyer.

Serrat ya fue objeto de duras críticas en las redes sociales cuando se mostró crítico con el referéndum ilegal del 1 de octubre.