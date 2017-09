Anulado el concierto de Vanesa Martín y Manuel Carrasco en Las Ventas

La Comunidad de Madrid informa a EL ESPAÑOL que los conciertos de Vanesa Martín y Manu Carrasco han sido anulados. El equipo de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad, ha recibido el informe del Ayuntamiento de Madrid en el que se desaconseja la celebración por falta de condiciones de seguridad del centro. La recomendación no es vinculante, la última palabra la tenía la Comunidad y ha decidido anular las dos actuaciones.

Desde la Comunidad aseguran a este periódico que el informe de seguridad del Ayuntamiento les ha llegado hoy al mediodía, con fecha de 11 de agosto, es decir, a cinco días del concierto. "Las condiciones de seguridad no son pertinentes", sentencian como motivo principal para anular los dos conciertos con todo vendido.

Desde el Ayuntamiento de Madrid explican a este periódico que "desde hace varios meses" la Comunidad conoce la postura del Ayuntamiento en contra de celebrar conciertos. "No reúne las condiciones de seguridad mínima, porque las instalaciones son muy viejas, y debe ser reformado", explican desde el equipo de Carmena. "Se lo hemos informado en reuniones y en informes desde hace meses".

Muy doloroso

Martín había emitido un comunicado, indignada, en el que se refería a la incertidumbre de la celebración de su concierto en Madrid, previsto para el 16 de septiembre en Las Ventas. “Es muy doloroso decirlo, pero, a día de hoy, todavía no hemos recibido la comunicación oficial ni de la Comunidad ni del Ayuntamiento de Madrid que confirme o desmienta que la plaza de toros de Las Ventas cuenta o no con los requisitos o condiciones necesarias para la celebración del concierto”, escribe.

“Seguimos con el silencio como respuesta, con el alma en vilo y la angustia de no poder concretaros nada más. No cabe duda de que la seguridad del evento es la prioridad de todos, pero lo considero una falta de respeto hacia vosotros, mi público, que lleváis meses ilusionados y con las entradas compradas. Y también hacia mi equipo porque esta demora nos ha imposibilitado tener capacidad de reacción y buscar otra solución para este mismo día”. Horas antes de la decisión de la Comunidad de Madrid, subrayaba su crítica a la “inacción de las autoridades competentes”.

El informe del Ayuntamiento, según asegura la Comunidad, no ha llegado hasta esta mañana a las 12.48 horas, por lo que aún está siendo estudiado por la Dirección General de Seguridad para emitir una resolución, positiva o no

La tardía gestión del Ayuntamiento y la Comunidad ha dejado otra víctima en el camino: el cantante Manuel Carrasco, que tenía previsto su concierto en Las Ventas para un día antes, el viernes 15. “Es muy triste que os tenga que comunicar esto, pero mañana a partir de las ocho de la mañana debería entrar el equipo de nuestra gira para comenzar con el montaje del concierto, y a esta hora del día de hoy no tenemos ninguna comunicación por parte de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento para que mañana podamos entrar en la plaza”.

Y arremete: “Está claro que ni para la Comunidad ni para el Ayuntamiento esto supone preocupación alguna, pero yo no puedo seguir sin comunicaros que en este momento está en peligro la celebración del concierto (…) El concierto está anunciado desde marzo y con todas las entradas vendidas”. Lanza cuestiones al aire: “¿Por qué no nos dan respuestas con el tiempo necesario para buscar un recinto alternativo? ¿Por qué no nos han dicho nada aún a tres días del concierto? ¿Por que se han seguido y se siguen celebrando eventos en la plaza [eventos taurinos] y el nuestro no recibe respuesta?”.

Inacción del Ayuntamiento

Según le ha comunicado la Comunidad de Madrid a este periódico, el problema surge cuando se celebran espectáculos no taurinos en Las Ventas. Cuando el evento es de carácter taurino no es necesario ningún permiso, pero si se dan espectáculos extraordinarios, la Comunidad de Madrid debe recibir un informe obligatorio del Ayuntamiento relativo a las cuestiones de seguridad (riesgo de incendio, salidas de emergencia, accesibilidad, etc.).

El informe, según asegura la Comunidad, no llegó hasta esta mañana a las 12.48 horas. En tres horas, la Dirección General de Seguridad de la CAM ha emitido resolución negativa.

El criterio es el siguiente: si se detecta algún problema con la seguridad, la Comunidad desautoriza el concierto. La instalación de Las Ventas es responsabilidad de la Comunidad, pero achacan a la inacción del Ayuntamiento el no poder haber gestionado este trámite antes. a promotora del evento deberá tomar cartas en el asunto y devolvería el precio de las entradas a los asistentes. Desde la Comunidad explican que no se está llevando a cabo ningún control especial por la alerta terrorista.