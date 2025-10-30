Gregorio Marañon presenta su libro 'Reflejos de mi tiempo', un repaso a "la gran obra de arte de su propia vida"

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; el jurista Gregorio Marañón y el periodista Iñaki Gabilondo. Rodrigo Mínguez

El jurista, empresario, académico y vocal del Consejo de EL ESPAÑOL, Gregorio Marañón Bertrán de Lis, ha presentado su libro Reflejos de mi tiempo, un repaso a sus piezas recogidas en prensa desde 1982 hasta 2025, un repaso a .

El prestigioso escritor ha estado acompañado, durante la presentación de su obra en la Fundación Ortega-Marañón, del director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y el periodista Iñaki Gabilondo.

En la obra, editada por Galaxia Gutenberg, Marañón aborda la política nacional desde un marcado espíritu de la Transición. También perfila un país a través de diversos retratos, a veces desde un prisma más familiar; otras, más empresarial. Sin olvidarse de Toledo, su ciudad tan querida, de un gran peso sentimental y simbólico para él.

De manera que los textos exponen una trayectoria vital comprometida con unos principios. En palabras de Pedro J. Ramírez, "como Kundera decía de Havel, la gran obra de arte de Gregorio Marañón está siendo su propia vida"

"Todos nos hemos visto envueltos en el debate del centrismo. En esa discusión de si existe o no. La obra hace una defensa de ese concepto que enlaza con la idea de la tercera España encarnada entre otras personas por el abuelo de Gregorio", sostuvo Pedro J. Ramírez, quien además escribió el prólogo del libro.

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, durante su intervención. Rodrigo Mínguez

"La estrategia del centrismo es centrípeta, de búsqueda de pactos estabilizadores con el más próximo para evitar el efecto perturbador de los extremos", ha agregado el director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL durante la presentación del libro. Pedro J. Ramírez ha subrayado que "el primer pacto que urge es el de las buenas ideas".

Contra la polarización política

"No podía faltar la referencia a mi abuelo Marañón en esta obra", ha arrancado su ponencia el vocal de EL ESPAÑOL Gregorio Marañón Bertrán de Lis. "En el libro subyace un profundo espíritu liberal, en contra de la polarización de la vida política", ha agregado.

Portada del libro 'Reflejos de mi tiempo'. Rodrigo Mínguez

Con cierto tono jocoso, ha señalado su coetanidad con Iñaki Gabilondo, habiendo nacido la misma semana, del mismo mes, del mismo año y ha puntualizado su amistad forjada en las líneas del grupo Prisa.

"A Pedro le conocí en el periodismo y en la búsqueda de esa democracia que España necesitaba para ser plenamente", ha reseñado Marañón, sobre sus comienzos con Pedro J. Ramírez. Asegura que durante el postfelipismo se separaron, pero no descuidaron su amistad: "Allí donde dejamos la semilla de una amistad esta florece fácilmente de nuevo".

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. Rodrigo Mínguez

Y recuerda su despido de Prisa y su incorporación a EL ESPAÑOL: "Pedro me animó a participar como consejero en EL ESPAÑOL. No tardé un segundo en decir sí. Aquí sigo y aquí seguiré".