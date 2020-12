'La Ola Definitiva', el libro que analiza las consecuencias de las medidas contra la Covid-19

El consultor y periodista Alfonso Piñeiro acaba de publicar La Ola Definitiva, un libro editado de forma independiente en el que aborda las consecuencias de la llamada "nueva normalidad" provocada por la pandemia del coronavirus. El autor asegura que las medidas de prevención y protección frente a la Covid-19 durarán más de lo imaginado, un escenario que nos podría llevar a "un estado de quiebra casi absoluta".

Concebido inicialmente como un compendio de artículos, este "ensayo literario de urgencia" analiza la falta de preparación para afrontar las consecuencias derivadas de la reacción global a la pandemia y la necesidad de lanzar avisos para que no se conviertan en permanentes las disposiciones, normativas y regulaciones de la nueva situación.

La Ola Definitiva se sitúa desde su primer capítulo en un difícil punto de equilibrio. Por un lado, rehúye de forma expresa las teorías de la conspiración, así como las perspectivas negacionistas, las posturas "antivacunas", o los bulos y la desinformación en torno a las medidas de prevención para frenar los contagios. Pero por otro, nace con el objetivo de levantar la voz para cuestionar las leyes y los mensajes a la población con los que se trata de poner coto a estos terribles tiempos.

Según Piñeiro,"tanto las leyes como la gestión pública de la convivencia con la Covid-19 han venido considerando a la ciudadanía una masa inmadura, incapaz de ser incorporada de manera activa y adulta a la lucha contra la pandemia; por tanto, se ha optado por prohibirlo todo, pararlo todo, inhibirlo todo, durante un tiempo indeterminado, muchas veces con incongruencias flagrantes, y fuera cual fuera el precio para pagar".

El libro da cabida a relatos vivos sobre las incongruencias de las medidas y restricciones anti-Covid, a la gestión de los mensajes relativos al uso de mascarillas o la distancia interpersonal, así como a la resolución del "falso debate" entre economía y salud: "No es ese debate, es el debate del sistema; sin actividad no hay impuestos, y sin impuestos no hay dinero público para mantener la salud que pretendemos proteger". El autor añade que "quedan meses muy duros, donde junto a los contagios y la economía habrá que tener más coherencia, y vigilar y atender a la otra salud: la psicológica, y con ella la sociológica".

A lo largo del ensayo también se hace un análisis sobre "la dictadura del Estilo de Vida Saludable", se describe a la nueva tribu social de "Los Nada", se establecen conexiones con "los otros virus, los informáticos", e incluso se apunta a una posible y hasta ahora no difundida trama sobre el verdadero origen de la pandemia, "un guiño final que hará las delicias de algunos teóricos de la conspiración o les hará percibir la flaqueza de sus afirmaciones", cierra Piñeiro.