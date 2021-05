Así será la ambiciosa y espectacular temporada 2021-2022 del Teatro Real

En el Teatro Real la pandemia parece un simple telón de fondo. La actividad discurre a un ritmo vertiginoso. El pasado lunes, al mismo tiempo que se desarrollaba la última función de Peter Grimes, el coliseo madrileño se consagró en los International Opera Awards como la Mejor Compañía del mundo. Estos últimos días, mientras se rematan los detalles de la siguiente producción, Viva la mamma (del 2 al 13 de junio), se ha recuperado en forma de concierto Don Fernando, el Emplazado, coincidiendo con los 150 años de su estreno. Pero en ese encaje de bolillos también hay lugar para mirar al futuro, a la programación de la temporada 2021-2022.

En palabras de Gregorio Marañón, el presidente del Teatro Real, va a ser "una de las mejores temporadas artísticas" de la institución, con la que se pretende salir definitivamente de la "caverna de la pandemia". Además, esta nueva programación, compuesta por 16 títulos de ópera con diez estrenos, tiene un valor simbólico: es la número cien desde la inauguración del coliseo y la veinticinco desde su reapertura en 1997. "Será una temporada espectacular en acontecimientos orientados a ampliar el repertorio lírico", ha vaticinado Joan Matabosch, el director artístico.

El único estreno absoluto de la programación, definida como "ambiciosa y ecléctica" y que aúna óperas de los últimos cinco siglos, será El abrecartas, de Luis de Pablo, a partir de la novela homónima de Vicente Molina Foix. En este sentido, el Real, que también estrenará la versión escénica de la ópera de cámara Las horas vacías, de Ricardo Llorca, un monograma sobre una mujer adicta a Internet y que vive encerrada, contará con un número récord de artistas españoles —más de medio centenar de cantantes— y latinoamericanos.

A las obras ya conocidas de Rossini (La Cenerentola, que inaugurará la temporada en septiembre y con el debut en el Real del director de escena noruego Stefan Herheim), Puccini (La bohème), Wagner (El ocaso de los dioses, que culmina la tetralogía de El anillo del nibelungo), Leo Delibes (Lakmé), Verdi (Nabucco, que vuelve después de 151 años a las órdenes de Nicola Luisotti) o Mozart (Las bodas de fígaro, en una nueva coproducción con el Festival d'Aix-en-Provence que propone una lectura diferente para los tiempos del #MeToo), las diez producciones que se presentarán por primera vez buscan rellenar esas lagunas del repertorio.

En noviembre, con Parténope, una de las grandes creaciones de Händel, el público descubrirá "una parodia de las convenciones de la ópera seria, reconvertida en sátira", según Joan Matabosch. Se trata de uno de los grandes éxitos populares de la English National Opera en los últimos años y que brindó al director de escena Christopher Alden, también debutante en Madrid, el premio Oliver a la mejor producción operística en 2009.

De El ángel de fuego ha señalado Matabosch que va a ser "un acontecimiento". La ópera del ruso Sergéi Prokófiev, que no la pudo llegar a ver representada por la censura soviética, es considerada una de las mejores del siglo pasado, con un argumento enormemente traumático y un personaje principal, el de Renata, de una gran dificultad para las cantantes, que serán Austine Stundyte y Elena Popovskaya. La dirección artística, con un brillante artificio dramatúrgico y conceptual, correrá a cargo de Calixto Bietio.

El Teatro Real también verá los estrenos de Juana de Arco en la hoguera, de Arthur Honegger, que con cuatro ambientaciones temporales —la Guerra de los Cien Años, la II Guerra Mundial, momento en que se escribió la ópera, el presente, con el auge de los populismos, y el futuro— "al público le va a parecer el epítome de lo que es una ópera", ha destacado Matabosch; Siberia, de Umberto Giordano; Rey Arturo, de Henry Purcell; Extinción, concebida a partir de dos misas del compositor barroco español Joan Cererols; El nacimiento del Rey Sol, que fue suspendida por la pandemia; y Hadrian, una propuesta híbrida del cantautor Rufus Wainwright.

No aparece, de momento, el nombre de Plácido Domingo por ningún lado, quien ha anunciado que cantará nuevamente en España. Joan Matabosch, en una entrevista reciente con este periódico, señalaba que estaban viendo cómo se podía producir el regreso del tenor tras el escándalo de acoso sexual. "Nos encantaría que Plácido Domingo vuelva a cantar, pero eso es un futurible que no es lo que nos trae hoy y en esta temporada no está previsto", ha reiterado Gregorio Marañón.

Más oferta cultural

La temporada 2021-2022 del Teatro Real también contará con tres compañías de danza que representan diferentes universos coreográficos. El Ballet Nacional de España celebrará el centenario de Antonio Ruiz Soler, una mítica figura de la danza española, entre otras programas. Acosta Danza, fundada por Carlos Acosta, rendirá homenaje a su Cuba natal a través de la mirada de algunos de los coreógrafos más relevantes del momento; y el broche de la temporada lo pondrá el Ballet Bolshói, que regresa al Teatro Real con uno de los títulos más emblemáticos de la danza clásica, La bayadera, en la versión de Yuri Grigorovich sobre el original de Marius Petipá.



El ciclo Voces del Real está compuesto en esta temporada por 6 conciertos protagonizados por algunos de los mejores artistas líricos del mundo: Juan Diego Flórez, Ana Netrebko, quien actuará en un par de meses en Tosca, y Yusif Eyvazof, Lise Davidsen y Leif Ove Andsnes (piano), Lisette Oropesa, Jakub Józef Orlinski y Bejun Metha. La oferta musical se completará con otras seis actuaciones del ciclo Domingos de cámara y tres propuestas más: Rossini y España. Isabel Colbrán, la musa, con la soprano Olga Syniakova; el Concierto de la Fundación Amigos del Teatro Real, con el pianista Lang Lang; y el Concierto del Concurso Tenor Viñas.



Además de la programación artística, el Teatro Real, que hasta que las autoridades sanitarias lo indiquen deberá mantener una disponibilidad del 66% de su aforo, también continuará con el proyecto del El Real Joven, que busca dinamizar el acceso de este colectivo (18-35 años) a la ópera; retomará el Universal Music Festival e incrementará la difusión de sus producciones y la de otras compañías del mundo a través de una renovación del catálogo de la plataforma MyOperaPlayer.