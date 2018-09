La flamenca que nadie cuestiona llega a Madrid: Niña Pastori actúa hoy viernes, 28 de septiembre, en el Auditorio del Patrimonio de Alcalá de Henares. Es la garganta de Cai (“por la madrugá, cómo me huele a azahar”, como ella misma cantaba con la letrilla de su amigo de Alejandro Sanz) y la mujer que fue elegida por dos santidades: con doce años, por Camarón -apóstol del flamenco- y, un poco más tarde, por el mismísimo Papa, mánager de dios aquí en la tierra. En 1998, Niña empezó a reventar el panorama con Échame una mano, prima, donde contaba que había recibido una carta de amor en la que su novio le avisaba de que iba a ir a verla esa noche. Relataba la angustia y el nerviosismo de las chavalas que se arreglan para acudir al encuentro de sus romances, y cómo la fraternidad femenina puede ayudar a aplacar ese cosquilleo.

De esa candidez adolescente, pronto pasó al desgarro con joyas como Válgame Dios: “Es la verdad, que quererte más no puedo y pensarlo me da miedo, tú no te vayas a equivocar. Es tanto lo que te quiero que no lo podría aguantar. Quiero que me beses, y a media voz decirte que te amo, háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos”. En este último trabajo que ahora pasea en concierto, Bajo tus alas -supone ya su décimo álbum-, Niña Pastori deja las versiones y vuelve a las canciones propias. “Son de mi marido y mías. Y dos las ha compuesto mi hija Pastora”, explicó a este periódico en una entrevista. Otra, La mudanza, es de Pablo Alborán.