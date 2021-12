Las 15 mejores películas de 2021: las joyas que no te puedes perder

2021, el año en el que el cine se asomó al precipicio. La covid dejó a las salas de cine tocadas, y muchos estrenos llegaron directamente a plataformas. Pero a pesar de todo fue un curso lleno de grandísimas películas. Los festivales resucitaron, volvieron a mostrar sus mejores joyas y en Cannes, Venecia y San Sebastián se vivieron las mejores ediciones en varios años.

En EL ESPAÑOL hemos elegido las 15 mejores películas extranjeras del año -las españolas llegarán en otro ránking-. Algunos de ellos estuvieron en la lucha de los pasados Oscar, otros estarán en la edición que viene, y muchas son producciones de plataformas como Netflix, que sigue entregando el mejor cine adulto. Estas son las 15 joyas que nos ha dejado el 2021.

15. 'Otra ronda'

Fotograma de Druk

Thomas Vinterberg realiza una radiografía de la crisis del hombre blanco a los 40 a través de unos amigos que comienzan un experimento, mantener siempre una pequeña dosis de alcohol en su sangre para sobrevivir al tedio de la rutina. Lo que comienza siendo una maravillosa idea termina sacando la miseria de la clase media. Una comedia negra que alterna lo divertido con lo dramático y que tiene una de las escenas finales más potentes de 2021 con un Madds Mikkelsen soberbio.

14. 'La Crónica Francesa'

Fotograma de The french dispatch.

Wes Anderson ha dividido a sus seguidores. Algunos ven en La crónica francesa un ejercicio vacío, otros creemos que es un paso más en su apuesta estética que bebe de cineastas como Tati, del cómic y de cualquier referencia que pasa por su coctelera y convierte en parte de su mundo de simetrías y colores. Aquí entrega un homenaje al periodismo y a la revista New Yorker en concreto con una sucesión de tableaux vivants tan hermosos que uno podría parar horas viéndoloes. Una de las películas estéticamente más arrebatadoras del año.

13. 'El escuadrón suicida'

Fotograma de 'El escuadrón suicida'.

James Gunn sabe cómo ser juguetón, divertido y siempre con un puntito irreverente. Con Guardianes de la Galaxia demostró que Marvel puede ser divertido, y ahora rescata a una DC perdida en su gravedad y les deja claro que uno puede hacer la mejor película de superhéroes del año siendo personal, con humor, mucha sangra y unas escenas de acción inigualables. Una de las pelis más disfrutables del año.

12. 'El último duelo'

'The last duel'.

La película buena de Ridley Scott es El último duelo. Un intenso drama épico que se alza como un Rashomon para la era del Me Too. Una violación contada desde tres puntos de vista, pero dejando claro que la verdad siempre corresponde a la víctima. Tres versiones llenas de sutiles cambios y que confluyen en una de las escenas más emocionantes del año, ese duelo que da título al filme y que Scott filma como nadie. Jodie Comer merecería estar nominada al Oscar por su increíble interpretación.

11. 'No mires arriba'

'No mires arriba': Primeras imágenes del megaproyecto de Netflix con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence junto a Adam McKay

Adam McKay se ha convertido en la bestia negra del capitalismo salvaje. Su trilogía comenzada con La gran apuesta y continuada con Vicio concluye -de momento- con No mires arriba, una sátira salvaje que no deja títere con cabeza. La excusa argumental de un cometa que va a acabar con la Tierra si no hacemos algo sirve al guionista formado en el Saturday Night Live para lanzar dardos a los negocionistas del cambio climático -y negacionistas en general-, a la extrema derecha, al populismo, a los medios a los extremo centristas. Un festín con un reparto inigualable: Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance...

10. 'Judas y el mesías negro'

'Judas y el mesías negro'.

Shaka King convenció a todos con su mirada a la figura de Fred Hampton, líder de los Panteras Negras que fue asesinado por el FBI y la policía de Chicago. Una figura que hasta ahora no se había contado como debe ser. Un thriller político con toques de película de mafia, una puesta en escena depurada y una interpretación apabullante de Daniel Kaluuya -que ganó el Oscar al Mejor actor de reparto- que se convierte en Hampton, el líder que pudo unir a todas las minorías y a todos los colectivos oprimidos contra los poderosos.

9. 'Quo vadis, Aida?'

Fotograma de 'Quo vadis, Aida?'

Una de las películas más potentes del año pasado que había pasado algo desapercibida hasta que los premios del cine europeo la han alzado como el mejor filme del año. Un reconocimiento que pondrá en el foco de muchos está inteligente, dolorosa y conmovedora aproximación de la directora Jasmila Žbanić a la matanza de Srebrenica contada desde los ojos de una traductora de la ONU que traduce el conflicto creciente a tiempo real. El fuera de campo ayuda a construir tensión sin necesidad de mostrar una violencia explícita sobre una de las masacres más crudas de la historia reciente.

8. 'Annette'

‘Annette’.

Leos Carax es uno de los directores más únicos e inclasificables del cine reciente. Hacía años que los cinéfilos esperaban su regreso tras aquella locura llamada Holy Motors que voló la cabeza de la crítica en 2012. Nueve años después regresa con su filme más ‘accesible’ para el gran público pero sin renunciar a su estilo personal. Annette es el musical más libre del año, que comienza con uno de los números musicales más espectaculares del cine reciente y que está comandado por una banda sonora compuesta por los Sparks y por una actuación memorable de Adam Driver.

7. 'Los Mitchell contra las máquinas'

'Los Mitchell contra las máquinas', una joya para todos los públicos. Netflix

La mejor película de animación del año no pasó por salas, sino que llegó directamente a Netflix. Una joya que llegó apadrinada por el dúo Lord y Miller, dos de los tipos con más ojo del Hollywood actual. Una película sobre la clásica rebelión de los robots contra los humanos pero llena de ironía y momentos únicos que arrancan carcajadas -como el ataque de las roombas-. Inteligente, divertida y visualmente sorprendente.

6. 'Fue la mano de dios'

Filippo Scotti, protagonista de 'Fue la mano de Dios', como alter ego de Paolo Sorrentino.

El Sorrentino más personal es también el más emotivo, el que más llega. Con Fue la mano de Dios se aleja de su estilo barroco y recargado para bucear en su adolescencia, en el momento en el que su decidió ser director de cine, cuando un partido de Maradona salvó su vida. Una historia sobre el poder de, precisamente, contar historias. Su mejor película desde Il Divo.

5. 'Una joven prometedora'

'Una joven prometedora'.

¿Un rape and revenge con colores pastel y múscia de Paris Hilton? Sí, es la original propuesta de la debutante Emerald Fennell, que da la vuelta a un género como el thriller de venganza para construir un relato duro sobre el abuso sexual, el consentimiento, las relaciones románticas y la cultura de la violación. Todo en la película, desde sus colores, a sus canciones, está elegido al detalle para hablar sobre un asunto que nunca antes se había contado así. Carey Mulligan debería haber ganado el Oscar por su papel.

4. 'First Cow'

'First Cow'.

Han sido dos mujeres las que han mostrado cómo se puede utilizar un género como el western desde otras miradas, usando su imaginario para contar otras historias. La directora Kelly Reichardt lo hace con su estilo pausado en First Cow, que cuenta una historia sobre la fundación del continente americano en el que la pelea no es entre indios y vaqueros, sino la que provoca la llegada del capitalismo en forma de bollitos que comercian dos amigos en un bromance emocionante. Una película que termina con te abraza, como esa imagen final de los dos protagonistas.

3. 'Petite Maman'

Fotograma de Petite Maman.

Céline Sciamma es una de las directoras más en forma del momento actual. Si con Retrato de una mujer en llamas destrozó la male gaze y demostró que lo erótico no estaba en la mirada masculina escópica y sexual, sino en el consentimiento, aquí ofrece su mirada de otro género, el de los viajes en el tiempo. Sin efectos especiales, sin trucos, desde la pureza narrativa y de la puesta en escena construye un cuento mágico y especial, una historia para entender a las madres, también a aquellas que no cumplen con la imagen perfecta que se les impuso. Pocas películas han tocado el corazón este año como lo ha hecho Petite Maman.

2. 'Titane'

titane

La segunda película de la francesa Julia Ducournau demostró que estábamos ante una realizadora única, capaz de mezclar géneros para destruirlos y ofrecer algo que huele a nuevo. El cine de asesinos en serie, la nueva carne, Cronenberg, una historia de amor y redención… todo cabe en esa coctelera llamada Titane. Un filme que te vuela la cabeza, que nunca sabes por dónde te va a llevar pero en el que ves todo el rato a una realizadora con un control absoluto de la puesta en escena. La mejor película queer.

1. 'El poder del perro'

‘El poder del perro’.

12 años llevaba Jane Campion sin dirigir un largometraje, algo que debería hacer darse de cabezazos a todo Hollywood, que se ha perdido más de una decada de barbecho de una de las grandes directoras de nuestro tiempo. Campion vuelve con su mejor película desde El piano, un western enfermizo que da la vuelta a los códigos del género para hablar de masculinidades tóxicas, sexualidades reprimidas, misoginia y relaciones de poder. Un filme donde todo es casi perfecto con unas interpretaciones espectaculares comandadas por un Benedict Cumberbatch que nunca había estado mejor. Si hubiera justicia arrasaría en los próximos Oscar.

