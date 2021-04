Predicción de los premios Oscar 2021: ¿Quién ganará y quién debería ganar?

Los Premios Oscar de este año se celebrarán de forma presencial. Una decisión salomónica tomada por su productor Steven Soderbergh, que ha organizado un evento con varias sedes y que quieren convertir en un evento que sea un punto de inflexión. Tras un año sin cines y con todo el mundo doblegado a la pandemia, los Oscar quieren ser una ventana al optimismo, el mismo que envuelve a las salas de EEUU que han podido abrir de nuevo.

En esta edición hay una clara favorita, Nomadland, el filme de Chloé Zhao que puede hacer historia y que ha ganado casi todos los premios previos. Habrá que ver si cumple las quinielas. De momento, en EL ESPAÑOL os decimos quién creemos que va a ganar, pero también nuestro favorito en las categorías más importantes.

Mejor película

Chloé Zhao en el rodaje de 'Nomadland'.

Quién ganará: Nomadland

Es prácticamente imposible que Nomadland no gane. Hacía mucho tiempo que una película no arrasaba de una forma tan bestia. Ha arrasado en los Globos de Oro, los BAFTA, el sindicato de Productores y el de directores. Es la favorita y Zhao puede hacer historia. Este filme sobre la comunidad nómada de EEUU, los expulsados del sistema que no pueden permitirse una vivienda y son obligados a sobrevivir como pueden, ha calado hondo.

Quién debería ganar: Mank o Una joven prometedora

Mank es el filme más redondo. Todas las decisiones de David Fincher están en su sitio. Nada chirría. Un guion preciso que homenajea al de Ciudadano Kane y que es todo un homenaje al cine. Una puesta en escena tan perfecta que asusta y un reparto en todo su esplendor. Es una joya. Tampoco me molestaría una victoria de Una joven prometedora, sin duda el fenómeno del año. Una película que tiene muchos detractores y que destaca por su riesgo, su frescura y por proponer una vuelta al género de venganza para hablar de la cultura de la violación.

Mejor dirección

David Fincher junto a Gary Oldman en el rodaje de 'Mank'. Netflix

Quién ganará: Chloé Zhao

La poética de la directora de Nomadland es personal y diferente. Su gran logro es mirar a los ojos de la gente que retrata, sin paternalismos. Una mirada digna de los expulsados del sistema. Zhao se fue con Frances McDormand y el director de fotografía en una caravana durante meses para poder rodar desde dentro esta aventura. Además, ya es parte de Hollywood y este año estrenará película con Marvel. Todo a favor.

Quién debería ganar: David Fincher

Su trabajo en Mank es el más fino y preciso. Lleno de decisiones inteligentes. La fotografía, el montaje, los planos, las ópticas... todo remite al cine que retrata de una forma que es más que un homenaje, es un diálogo entre dos tiempos. Tiene escenas tan virtuosas que parecen fáciles y son una virguería al alcance de muy pocos. Uno de los grandes directores del cine actual que todavía no tiene ni un Oscar.

Mejor actor

Anthony Hopkins en El padre

Quién ganará: Chadwick Boseman

La interpretación de Boseman en La madre del blues es emocionante y tiene un par de escenas desgarradoras, esas que lucen genial en el clip de nominado al Oscar. Pero es cierto que hay un componente emotivo que juega en su favor. El actor falleció el pasado verano por un cáncer, y un Oscar sería una forma preciosa de reconocer a un actor que estaba destinado a ganar el premio en algún momento de su carrera.

Quién debería ganar: Anthony Hopkins

El trabajo de Anthony Hopkins en El padre es alucinante, de esos que dejan sin palabras. Capaz de plasmar ese descenso a los infiernos de un enfermo de demencia y de pasar en dos segundos de la lucidez a la oscuridad. Un trabajo complejísimo, lleno de detalles y que es una de las mejores interpretaciones en años.

Mejor actriz

Carey Mulligan en Una joven prometedora

Quién ganará: Andra Day

La casi debutante y cantante Andra Day puede hacerse con su primer Oscar por dar vida a Billie Holiday en Los EEUU contra Billie Holiday, el fallido biopic de Lee Daniels sobre la figura de la música. Una gran interpretación que puede beneficiarse de un año en el que no hay una clara favorita y en el que cada una de las nominadas ha ganado uno de los premios importantes de la carrera.

Quién debería ganar: Carey Mulligan

Lo que hace Mulligan en Una joven prometedora es un doble mortal con carpado. Una interpretación siempre en el alambre en una película que mezcla géneros de una forma desprejuiciada y en el que ella siempre está en su sitio. Un papel que ella no llena de aspavientos sino con sus miradas, que recogen el dolor de su personaje en esta venganza feminista.