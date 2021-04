25 años de 'Tesis': las curiosidades que no sabías de la obra maestra que descubrió a Amenábar

El 12 de abril de 1996 llegaba a las salas una película de un director a quien nadie conocía. Se llamaba Alejandro Amenábar, tenía 24 años y estaba estudiando comunicación audiovisual cuando consiguió que le produjeran su primera película. Se llamaba Tesis, y lo que vino después ya lo conocemos. Amenábar se convirtió en el director más popular del cine español, al que revitalizó con obras como Abre los ojos o Los otros. También ganó un Oscar por Mar adentro y sigue al pie del cañón.

Una de las llegadas más fulgurantes de la historia de nuestro cine. Tesis se convirtió en un éxito de crítica, pero también en un fenómeno de masas gracias al boca a boca. Una película con un director desconocido y un reparto de rostros jóvenes que no eran estrellas y que terminó haciendo más de 800.000 espectadores en taquilla y arrasando en la venta de VHS. Ahora se cumplen 25 años de una película clave de nuestro cine reciente, y de la que os recopilamos unas cuantas curiosidades.

Un novato sin acabar la carrera

Cuando estrenó la película, Alejandro Amenábar tenía 24 años y estudiaba Comunicación Audiovisual. Su ilusión y su sueño era dirigir, y lo hizo antes de terminar la carrera. En 1996 Amenábar tenía pendientes dos asignaturas de tercero, dos de cuarto y todo quinto, y en una de las primeras entrevistas que dio tras su éxito en el periódico EL PAÍS, dejó claro que no tenía ninguna intención de continuar: "Trabajo ya en lo que me gusta y la facultad no enseña casi nada. Creo que no voy a acabar la carrera, ¿para qué?”.

Alejandro Amenábar da órdenes a Emma Watson en el rodaje de 'Regresión'

Un profesor real y una facultad de verdad

Muchas de las cosas que se ven en la película son parte de la vida del director. Él contaba que la escena en la que una persona se lanza a las vías del metro la había vivido, aunque no miró, pero lo que sí está sacado de su día a día son los pasillos de la facultad de ciencias de la información de Madrid que sirvieron de escenario de Tesis. Como venganza también el nombre del profesor implicado en el turbio caso de las snuff movies en la película, Jorge Castro, que es el nombre real de un profesor de realización que suspendió al director. La cámara que buscan los protagonistas es la misma que utilizó el propio Amenábar en sus cortos, y Eduardo Noriega, que tenía su primer protagonista, también era amigo del director ya que había salido en uno de estos primeros trabajos.

Un cameo sin aparecer

Alejandro Amenábar quería aparecer en un cameo de su película, iba a ser en la escena en la que van a la tienda con la lista de la videocámara XT-500. Finalmente lo desechó, pero a pesar de eso sí que tiene un cameo aunque no sea presencial. Su nombre aparece en la lista de compradores que Ángela consulta en el ordenador.

Novato con premio

El éxito de Tesis se completó en la gala de los Goya, donde ya es extraño que un debutante llegue con ocho nominaciones. Todos pensaban que ese sería el año de El perro del hortelano, de Pilar Miró, pero finalmente Amenábar arrasó también en los premios de la Academia de Cine. De las ocho se llevó siete, entre ellos el de Mejor película, además de los de Dirección Novel, Guion Original, Actor Revelación (para Fele Martínez), Montaje, Dirección de Producción y Sonido. Sólo perdió el de actriz protagonista. Es de los pocos debutantes que han ganado el premio a Mejor filme con su primera obra, junto a Achero Mañas, Raúl Arévalo y este año Pilar Palomero.

Alejandro Amenábar acudió solo a la gala de los Goya en Sevilla. Gtres

Productor de lujo (cameo)

Uno de los primeros que se fijó en Alejandro Amenábar fue José Luis Cuerda, el director de Amanece que no es poco que le produjo su ópera prima y apostó por él. Vio claro el talento del director y fue el que puso su nombre como ‘padrino’ de este recién llegado con quien estableció una relación de amistad y profesional. Cuerda sale en un pequeño cameo en la película, y luego le dio la banda sonora de La lengua de las mariposas al director, que también compone la música de casi todas sus películas.

Censura en otros países

A pesar del suspense que crea y la tensión de la película, Tesis no tiene escenas de violencia explícita ni desagradables, pero eso no fue suficiente para que en países como México, Argentina, Chile, Francia o EEUU, se recortara alguna escena, dejando el metraje nueve minutos más corta: pasó de 125 minutos a 116.

Una serie sobre 'Tesis'

Según publicó hace poco Variety, el filme, protagonizado por Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega, prepara su salto a la televisión. Detrás de este proyecto se encuentra la productora Federation Entertainment tras hacerse con los derechos de explotación de la película. Esta productora, con sede en Los Ángeles, es responsable de otras series como Marsella, Bad Banks o Rehenes. No se conocen más detalles acerca de este proyecto ni siquiera si contará con la participación del director, dónde se emitirá o el reparto que formará parte de la serie.