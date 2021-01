Muere Marion Ramsey, actriz de 'Loca academia de policía', a los 73 años

Marion Ramsey, actriz conocida por su rol de Laverne Hooks en la saga Loca academia de policía, ha fallecido a los 73 años. La agencia de representación de Ramsey confirmó la noticia a Variety. La intérprete había enfermado recientemente, pero la causa exacta de su muerte no se ha revelado.

Aunque es conocida por su rol de Laverne Hooks, su carrera comenzó años antes. Nacida el 10 de mayo de 1947 en Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos), Ramsey empezó actuando en el teatro, apareciendo en obras como Hello, Dolly! o Miss Moffat. También trabajó en el programa de televisión Keep on Truckin'.

Debutó como actriz en televisión en 1976, cuando apareció en un capítulo de Los Jefferson. También se hizo con un papel habitual en Cos. En 1984 dio vida por primera vez a Hooks en Loca academia de policía. Después llegaron las posteriores entregas de la saga: Su primera misión (1985), De vuelta a la escuela (1986), Los ciudadanos se defienden (1987), Operación Miami Beach (1988) y Ciudad sitiada (1989).

Trabajó como actriz de doblaje y puso voz a D.I. Holler en la serie de La familia Addams. Además, actuó en cintas como Maniacs, Return to Babylon o Wal-Bob's. Tuvo la oportunidad de reunirse con Steve Guttenberg, con quien trabajó en Loca academia de policía, en las películas Lavántula y 2 Lava 2 Lantula!. Su último trabajo fue la película When I Sing, estrenada en 2018.

En 2021 estrenará a título póstumo What an Institution: The Story of Police Academy, documental sobre el legado de Loca academia de policía y sus secuelas.