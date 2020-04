2 de 14

Me gusta muchísimo Hitchcock. Me las he visto y me las he vuelto a ver, las pongo en clase. Si tuviera que quedarme sólo con una creo que lo haría con 'Vértigo' porque me parece prodigiosa, de una valentía y de una imaginación… Te lleva a lugares, hay cruces de vías mentales, imaginativas, de herramientas y estrategias que usa… Echa toda la carne en el asador. Me absorbe. Sólo pienso en ella y me vienen momentos en los que yo caigo en esa espiral que aparece.

Una que ha sido muy importante para mí y creo que estos días tiene una relevancia increíble, porque nos recuerda el ejercicio de voyeurismo, es La ventana indiscreta. Ese ejercicio de soñar las vidas de los demás creo que es algo profundamente humano que muchos narradores han intentado contar y casi nadie lo ha conseguido como él. Es, cinematográficamente, una metáfora dentro de una metáfora, dentro de una metáfora. Si tuviera que quedarme con dos lo haría o con 'Vértigo' o con 'La ventana indiscreta'.