Los deseos del cine español para Pedro Sánchez, un presidente que "va al cine en vez de leer el Marca"

No estaba previsto. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez no tenía pensado acudir a la 34 edición de los Goya hasta que un cambio de última hora en su agenda ha dictaminado lo contrario. Así, imita a José Luis Rodríguez Zapatero, único presidente del Gobierno que ha ido a la ceremonia más importante del cine español. Desde aquella histórica visita ningún presidente había acudido a esta ceremonia. De esta manera, los actores y actrices han querido mandarle varios mensajes tanto en la alfombra roja como a lo largo de la gala.

El humorista y presentador Andreu Buenafuente ha aplaudido la decisión de Sánchez de asistir a la gala alegando que "está muy bien que el presidente del Gobierno de este país haga su acto de presencia apoyando al cine en la industria cultural" y ha añadido que el presidente debería estar presente "gobernara quien gobernara". Lo mismo ha opinado Carlos Bardem, quien afirma que por fin hay un "presidente que va al cine en vez de leer el Marca". Además, pide "más inversión" en cultura, un campo que por definición cree que es "antifascista" porque "crea personas críticas, no personas que aceptan consignas y barbaridades". Quizá por ello, la actriz Itziar Castro ha exigido "que se ponga las pilas en educación y sobre todo en diversidad".

Bob Pop, por su parte, ha querido ir más allá y ha ironizado sobre la cultura cinematográfica de Sánchez. "Que fuera a verlo", le pediría el crítico. Asimismo, tampoco han faltado comparativas con otros países. "Le pediría parecernos en cuidado, cariño y mimo al cine francés. Hemos demostrado que talento nos sobra por el prestigio que tiene el cine español fuera", ha compartido Juan Diego Botto. Y es que, según el actor argentino-español, el cine español "podría generar mucho más dinero y más puestos de trabajo".

Carlos Barden: "La cultura es antifascista"

"Al presidente del Gobierno le pediría que le reconozca al cine español el estatus que no tiene reconocido: el de industria estratégica y el de colectivo para el presente y el futuro. Y que eso se traduzca en las medidas que correspondan", ha asegurado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, en la alfombra roja, coincidiendo con Botto.

Pedro Almodóvar, uno de las favoritos para llevarse el gran premio de la noche espera subir esta noche al escenario del Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga y hablarle "de tú a tú, de Pedro a Pedro". "Yo estoy muy contento con el Gobierno que tenemos y le deseo lo mejor, pero no hemos oído hablar, no ya de cine, sino que la palabra cultura no ha aparecido en ninguna de las campañas y hemos tenido muchas, demasiadas", ha considerado.

Sin embargo, Alejandro Amenábar, nominado hasta 17 veces por su largometraje Mientras dure la guerra y el otro gran favorito, ha preferido pedirle únicamente "que gobierne y que le dejen gobernar".