Antonio López, en la retrospectiva con su mujer: "El trato al Emérito ha sido un poco injusto"

La Fundación Bancaja de Valencia acoge una completa retrospectiva de la obra de Antonio López desde los años de juventud, al inicio de los 50, hasta la actualidad, un recorrido por la producción del artista castellanomanchego donde, por primera vez, expone junto a su mujer, la pintora figurativa María Moreno, fallecida en febrero.

"No dudé cuando me ofrecieron exponer en Valencia", ha asegurado Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) durante la presentación de la exposición, que estará abierta hasta el 24 de enero de 2021, quien ha recordado que su mujer vivió en esta ciudad hasta los 8 o 10 años y "siempre" le hablaba "de este sitio paradisíaco, de su gente, sus calles, el mar, algo que en Madrid no puedes imaginar".

Un total de 92 obras -72 de ellas de Antonio López y 20 de María Moreno- componen esta exposición comisariada por Tomás Llorens, quien ha asegurado que es "uno de los artistas más ambiciosos que ha producido Europa", y Boye Llorens, junto al propio artista y el entorno familiar próximo y que agrupa las obras de forma temática y en dos grandes bloques cronológicos.

Durante la presentación de la retrospectiva, el artista ha considerado que el cuadro La familia de Juan Carlos I, que realizó por encargo de Patrimonio Nacional, "está bien donde está" y ha pedido "respeto" para el arte y la pintura "más allá de incumbencias temporales". Así lo ha asegurado al ser preguntado por la "polémica" sobre la ubicación del lienzo, en el Palacio Real, debido a la situación actual del rey emérito.

Para el creador, este debate es "llenar páginas de periódicos". "Que hagan lo que quieran, yo no voy a decir nada. Yo creo que el cuadro está bien donde está", ha comentado, al tiempo que ha planteado "qué pasaría si ese problema" se trasladara al Museo del Prado: "¿Habría que quitar La familia de Carlos IV, que eran unos sinvergüenzas todos?".

La familia de Juan Carlos I, por Antonio López.

"¿O quitar al papa Inocencio X de Velázquez porque es feo? ¿Por qué no vemos la pintura, el arte? ¿Qué más da que los dioses egipcios no sean reales y hayan sido cambiados por otros? El arte nos ayuda de otra manera y hay que respetarlo fuera de todas esas incumbencias temporales", ha defendido. "A mi manera de ver, ha sido un poco injusto el trato que se le ha dado al Rey; no se tenía que haber marchado así, de esa manera, porque al lado de las marranadas que hacen otros poderosos, lo del rey es poca cosa".

Además, ha evocado el encargo que se le hizo para pintar a la Familia Real recordando que anteriormente había pintado "parejas, hombres y mujeres, pero nunca una familia". "El Rey (Juan Carlos) me dijo: 'Nosotros somos una familia española'. Yo sabía que eso no es así, es más que una familia española, pero eso me ayudó. No hay cetros ni coronas, es un padre, una madre y tres hijos y me pareció muy bonito trabajar sobre eso". "Si me lo encargaran de nuevo, no los Reyes, sino alguien que tuviera relación con ellos, lo haría encantandísimo", ha finalizado.

"Trabajo para sobrevivir"

En la muestra, el visitante puede observar obras de Antonio López desde que empezó a los 17 años, en los que, maravillado por el arte clásico, buscó configurar un lenguaje figurativo propio, y piezas donde busca captar la esencia misma de las cosas con dibujos y esculturas en torno a la figura humana, escenas de interiores, grandes panorámicas urbanas, o bodegones y membrilleros en los que reflexiona sobre la fugacidad del tiempo.

El artista Antonio López, este jueves en Valencia. Efe

La exposición incluye dos salas dedicadas a las pinturas y dibujos de María Moreno (Madrid, 1933-2020), que reúnen escenas de interior, paisajes urbanos, vistas de jardín, flores y bodegones que evidencian tanto las afinidades como los contrastes en las propuestas temáticas y en las inquietudes plásticas de ambos artistas, su admiración mutua y su también mutuo compromiso vital.

"Mary es la antítesis de mí", ha asegurado López, que ha añadido: "Yo soy ambicioso y Mary no tenía ninguna ambición, para ella la vida era más importante que el trabajo y esa forma de trabajar la hizo más libre; yo trabajo para sobrevivir". En declaraciones a la Agencia Efe, el pintor ha señalado que le ha gustado mucho cómo ha quedado la exposición. "Todo el espacio se presta a unas combinaciones maravillosas, sorprendentes", ha destacado para confesar que exponer junto a su mujer "tenía que haber ocurrido seguramente antes".