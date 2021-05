Más de 100 dibujantes embisten contra el premio de Cómic Barcelona a Antonio Martin

Noticias relacionadas El cómic ha dejado de mirarse el ombligo

Un centenar de autores y autoras de cómic han suscrito un comunicado en el que rechazan el Gran Premio de Cómic Barcelona 2021 otorgado al editor Antonio Martín el pasado viernes, galardón que creen "inaceptable", tanto porque no es un creador de historietas como por haber denunciado en 2000 a un joven por un chiste.



Los firmantes, entre ellos diversos autores galardonados con el Premio Nacional del Cómic del Ministerio de Cultura y con el propio Gran Premio del Salón de Barcelona otorgado en ediciones anteriores, "repudian" el galardón a Antonio Martín y piden a la organización que "lo retire y conceda a una persona que cumpla los requisitos y tenga los méritos suficientes".

La decisión del jurado "no solo no nos representa, sino que se entiende como un desaire hacia quienes han pasado incontables horas de su vida en su mesa de trabajo para que los cómics puedan existir", indican.



"No solo se nos ignora -aducen- sino que además se premia a alguien que en su día utilizó una posición de poder para atacar a un autor que estaba en una situación de indefensión legal y económica", señalan en el comunicado.

Se reduce la participación

En caso de que no se retire el premio a Martín, los firmantes amenazan con no volver a participar en estos galardones.



En un comunicado, los críticos a este galardón señalan que durante 32 ediciones el Gran Premio del Salón ha distinguido la trayectoria de una autora o autor de cómics y que este criterio "se ha alterado de forma sorprendente en esta edición para otorgarlo a una figura que se ha distinguido en el campo de la edición y la divulgación, sin que se haya justificado dicho cambio de opinión con argumentos convincentes".



"Más allá de los méritos contraídos por Antonio Martín en su carrera como teórico o editor -añaden- permanece el hecho de que en el año 2000, cuando ocupaba un cargo directivo en la empresa editorial más importante del sector en España, emprendió acciones legales contra un joven autor a causa de un chiste".



Recuerdan que el Gran Premio del Salón, que reconoce toda una trayectoria, ha recaído siempre en dibujantes y guionistas de este medio y que muchas autoras y autores veteranos todavía no lo han podido recibir.



Rompiendo las reglas

"Este Gran Premio es inaceptable, no cumple las reglas y no nos representa. Si este es el tipo de imagen que quiere proyectar el Salón, entenderemos que solo le interesa nuestro nombre para explotarlo, mientras recompensa actitudes que perpetúan la precariedad de unos autores que ya han sacrificado demasiado por este sector", continúan.



Si la organización de Cómic Barcelona no actúa en consecuencia, advierten, "nos veremos obligados a retirar nuestro nombre de futuras nominaciones a unos premios que quedan desprestigiados y a evitar futuras colaboraciones con un Salón que no nos tiene en cuenta".



Entre los firmantes del comunicado figuran el exdirector de "El Jueves" Manel Fontdevila, el fundador de "Mongolia" Darío Adanti, Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic 2012; Miguel Gallardo, Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2014; Laura Pérez Vernetti, Gran Premio del Salón en 2018; Albert Monteys, mejor obra nacional del Salón en 2019, o Aroha Travé, autora revelación de este mismo año