Amistades Peligrosas: "Con 30 años más lo de 'Te voy a meter mano' no tiene mucho sentido"

El dúo formado en el año 1991 por Cristina del Valle y Alberto Comesaña es uno de los más prolíficos del pop español de los últimos 30 años. Éxitos como Me quedaré solo o Estoy por ti, han conformado la banda sonora emocional de toda una generación. A pesar de las diferencias de sus integrantes y los vaivenes personales de ambos, ahora entierran el hacha de guerra y presenta un nuevo sencillo, Alto el fuego, que precederá una gira por España y Latinoamérica, así como un recopilatorio que repasará 30 años de Amistades Peligrosas.

En octubre de 2005 el grupo se dio un adiós que parecía definitivo tras la publicación de su quinto álbum, La larga espera, un trabajo en el que ya habían abandonado la temática sexual y de pareja para centrarse en temas sociales, más concretamente en el pueblo saharaui. A esta separación le siguió un trabajo en solitario paralelo de cada uno de sus integrantes. Hasta que en el año 2019 comenzó un acercamiento progresivo entre ambos miembros.

Del Valle comenta que fue durante un concierto de la banda Mastodonte, donde los integrantes de la banda "actuaron de celestinos" para provocar un encuentro entre Alberto y Cristina. Al concierto le siguió una conversación, que se alargó hasta las tres de la mañana, en la que ambos decidieron aparcar sus diferencias y "deshacer entuertos y nudos" como comenta entre risas la cantante.

Alberto tenía preparada una canción con la que encapsular 30 años de carrera junto a su compañera de banda, "con una letra muy dura" como afirma él mismo y que pensó "no le iba a gustar" a su compañera de banda. La respuesta de Cristina, sin embargo, fue positiva, reconociendo que le resultó "valiente" que Alberto hubiese escrito algo así.

Finalmente, el ambiente de la pandemia favoreció que a lo largo de 2020 ambos empezasen a trabajar en una vuelta a los escenarios conjunta, con la que aparcar sus diferencias y obsequiar a los fans de Amistades Peligrosas con un largamente esperado regreso.

En este nuevo recopilatorio podremos disfrutar de "muchas sorpresas" como adelanta Cristina, así como de versiones por parte de los compositores originales de las canciones. También con colaboraciones internacionales de artistas Latinoamericanos que reinterpretarán las canciones del grupo.

Sobre este reencuentro Alberto comenta que "el hecho de no ser una pareja tormentosa como en los 90" ha hecho que en esta nueva etapa del grupo "las canciones de contenido sexual no tengan mucho sentido". Añade además con cierta ironía en la voz que "con 30 años más lo de 'Te voy a meter mano' no tiene mucho sentido" haciendo referencia a uno de sus mayores éxitos: Estoy por ti.

Cristina, que siempre se ha mantenido cercana a la música con contenido político y social, lo cual plasmó en buena parte de la carrera de Amistades Peligrosas, hace hincapié en señalar que fue un grupo que: "Hablaba abiertamente de sexualidad pero con la igualdad como un principio fundamental".

Este nuevo sencillo, Alto el fuego, así como los grandes clásicos de la banda se podrán escuchar el día 26 de junio en el Teatro Rialto en Madrid, en la que promete ser una noche muy especial para los fans de Amistades Peligrosas.