¿Ha llamado Javier Cercas "a las armas" contra Cataluña?: la polémica estalla sobre el escritor

"No sé si decirlo en TV3 puede ser una provocación, pero España es una democracia. No porque lo diga yo, lo dicen todos los estudios de calidad democrática del mundo. Todos. Acaban de salir los dos estudios más importantes, los de The Economist y otro de Göteborg. En el primero de ellos, España aparece como full democracy (democracia plena), por delante de Francia, de EEUU; y en el segundo, también de Alemania y de Finlandia. Es un hecho": así fue la intervención -en catalán- del escritor Javier Cercas en el programa 'FAQS' en TVE que ha desatado la polémica.

No tanto por estas palabras en sí, sino por la mecha que han prendido: son muchos los telespectadores y usuarios independentistas que han acribillado al autor tras acudir a la cadena para hablar de su novela Independencia y de la obra de teatro que va a estrenarse sobre Anatomía de un instante, su mítico libro sobre el 23-F y, muy especialmente, el que más prestigio intelectual le ha valido.

Le han llamado de todo, a Cercas: desde "bufón del reino" a "falangista" pasando por "cretino" o "imbécil": "Felicidades por comprar el discurso españolista", "qué mierda de programa", "solo falta que llevéis a la cabra de la legión", "puta España" y un largo etcétera de improperios.

Su sensación, sin embargo, fue buena al salir de la cadena: ha asegurado que le trataron de maravilla y que él solamente dijo que "la tierra es redonda": "Es decir, primero, que España es una democracia plena, según todos los estudios de calidad democrática del mundo; segundo, que Juan Carlos I no organizó el golpe del 23-F sino que lo paró; y, tercera noticia, las élites catalanas se colocaron al frente del 'procés'".

Hemeroteca y bulos

Pero a partir de esas declaraciones, sus detractores han empezado a tirar de hemeroteca y de viejas polémicas descontextualizadas y usadas como arma arrojadiza. "Hay gente que quiere crear un clima de odio guerracivilista. Hace muchos años que quieren intimidarme, que no salga en TV3, que me vaya o que me calle. Y no lo voy a hacer. Esto es mi casa. Ahora ya sabemos por qué tanta gente se calla, porque luego se te echan encima".

Han recuperado los 'haters' un extracto de un discurso que Cercas lanzó el día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida, allá por septiembre de 2019, donde alude -alertando sobre ellas, de hecho- a las pasiones que se imponen en la política: "Como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general", expresó, refiriéndose a un militar presente en ese evento, Miguel Alcañiz, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que actúa en casos de catástrofes naturales, como incendios, terremotos o inundaciones, en funciones de protección de la población civil.

De hecho, en su exposición relataba también que él es de los que prefiere aburrirse en política y dejar las emociones, las pasiones y las aventuras sólo para los libros o para la vida privada, dejando clara su connotación pacifista. Pero todo eso ha sido sacado de quicio con el retintín de "la unidad del general", donde lo que venía a decir era algo así como "llamar a los bomberos", pero ha sido difundido como si se tratase de un llamamiento bélico o a las armas contra los catalanes independentistas. Cercas ha asegurado que tomará, por primera vez, medidas legales contra los que hayan difundido este "bulo de gran refinamiento".

'Independencia'

El escritor Javier Cercas se frotaba las manos al fantasear con el título de su nuevo libro -un libro continuación de su Premio Planeta Terra Alta pero que también puede leerse de forma autónoma-, permitan la redundancia, Independencia, ambientado en 2025. “Es una palabra fantástica, ¿verdad? Adoro estos títulos polisémicos. Shakespeare está lleno de ellos. Umberto Eco decía que el mejor título de la literatura universal era Los tres mosqueteros, porque eran cuatro. En fin: independencia personal, general, económica, de criterio… las interpretaciones son dispares y la novela las tolera”, contó a este periódico durante su promoción.