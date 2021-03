El polémico poema inédito de Navokov sobre Superman antes de publicar 'Lolita'

Mucho antes de que Vladimir Nabokov se aventurara a escribir la novela que le llevó al éxito internacional -y a alguna que otra polémica-, la vida del artista ruso estuvo envuelta en cantidad de obstáculos que le sumían en la desgracia y la precariedad. Técnicamente, Lolita no fue sino un pequeño episodio en los 78 años que vivió.

Nabokov llegó a los Estados Unidos en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1919 su familia se había exiliado en Alemania por la revolución bolchevique y tras el ascenso de Adolf Hitler abandonó Europa con miras a una nueva vida. Inició una serie de proyectos que no se llevaron a cabo. Escribía y dejaba a medias las ideas que se le habían ocurrido la noche anterior. Desde 1940, fecha en la que llegó a Nueva York, hasta 1942, llegó a publicar una novela: La verdadera vida de Sebastian Knight.

El autor de Lolita también publicó una serie de poemas en revistas estadounidenses y un académico ruso acaba de descubrir un insólito texto poético que hace referencia a Superman. Se tenía constancia de la existencia de esta obra pero jamás se había encontrado una copia.

Andrei Babikov ha sido el privilegiado de toparse con esta pieza escrita en 1942 en los archivos de su amigo Edmund Wilson, en la Universidad de Yale. Tal y como afirma el investigador, este hallazgo es todo un regalo para los eruditos literarios y aporta nuevos datos a la biografía del escritor ruso.

Rechazado

Nabokov compuso un poema en el que mencionaba los "tremendos muslos" del hombre de acero e imaginaba al superhéroe frustrado por su incapacidad de consumar su relación con Lois Lane. "El matrimonio sería un asesinato de mi ser / un terremoto, destrozaría la noche de las noches", relataba el ruso en su poema, tal y como avanza el Times Literary Supplement.

El motivo por el que este texto ha permanecido oculto a lo largo de 80 años ha sido debido a su publicación. El escritor envió su trabajo a The New Yorker, pero Charles Pearce, el editor de poesía, lo rechazó por temor a que muchos de los lectores no entenderían sus versos. De esta forma, el poema jamás vio la luz hasta este 2021.

Además, se especula sobre los motivos ideológicos que pudieron afectar a la "censura" del poema, que lleva El lamento del Hombre del Mañana como título. La respuesta a este rechazo está en el conflicto que sacudía al mundo y su vínculo con Superman. Tal y como indicaba Francisco Fernández Cerdán, divulgador de todo tipo de conocimiento en relación a los cómics desde su canal Agente de Marvel, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, "los superhéroes han tenido que tomar partido en las cuestiones políticas del país en el que viven".

Hitler y Stalin siendo juzgados gracias a Superman.

Así, el héroe de la casa DC apareció en los cómics de la Segunda Guerra Mundial enfrentándose a dictadores del Eje. En un episodio, el hombre de acero combatió a los nazis y llevó a Hitler y a Stalin a responder ante la justicia por sus crímenes de guerra.

Por ello, el académico que ha descubierto el poema defiende que si no fue publicado en los medios de comunicación se debió a que las palabras escogidas por Nabokov no se asemejaban al símbolo patriótico que representaba en aquellos años la figura de Superman.

Vladimir Nabokov falleció el 2 de julio de 1977 pero su obra sigue impresionando al mundo. Gracias a que enviara una copia de su fallido poema a su compañero Edmund Wilson, el mundo puede contar con uno de sus proyectos hasta ahora inéditos.