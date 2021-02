La actriz Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abusador sexual y emocional

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido mundialmente como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", ha escrito en su cuenta de Instagram la actriz Evan Rachel Wood, que fue pareja del músico cuando ella tenía 19 años y él 38.

"Ya he dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y alertar a las muchas industrias que le han permitido actuar así, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán más silencio", ha clausurado. Aquí comienza el Me Too de Marilyn Manson: aunque en una entrevista en la Rolling Stone en 2016 la actriz confesó que había sido violada y maltratada -y no por un desconocido, sino por una "persona especial" con la que mantenía "una relación"- no se vio capaz entonces de dar el paso y reconocer su nombre.

Su romance duró desde 2007 a 2008 y él le dedicó a la actriz su canción Heart-Shaped Glasses. Ya se le intuían comportamientos violentos cuando ese año, la estrella le dijo a un entrevistador que todos los días "fantaseaba" con "romperle el cráneo con un mazo". Aseguró que se había autolesionado después de la ruptura. Luego, cuando le pidieron explicaciones sobre estas declaraciones, un agente de prensa dijo que no eran "literales" y que él estaba furioso porque Evan Rachel Wood "había tenido más relaciones con otras personas mientras estaba con Marilyn".

No obstante, después de este zafarrancho, se reconciliaron, se comprometieron en 2010 y se acabaron separando ese mismo año de forma definitiva. Tristemente, la joven también fue violada en otra ocasión por el dueño de un bar. Pero, afortunadamente, no está sola en esta acusación: otras cuatro mujeres, Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Morgan y Gabriella -no ha salido a la luz su apellido- se han sumado a su denuncia y han revelado que también vivieron un comportamiento abusivo por parte del excéntrico músico.

McNeilly y Walters señalan que padecieron abuso físico y emocional -cercano a la "tortura"-; Morgan denuncia violencia sexual, física y coacción, y Gabriella, además de señalar que Manson la obligó a consumir drogas, también denuncia episodios de violación y violencia.

No es la primera vez que Manson es acusado de protagonizar este tipo de violencias: le denunciaron por acosar mujeres en la serie House y por alteración al orden público y comportamiento sexual inapropiado con una guarda de seguridad. Nunca habló del tema, pagó la sanción correspondiente por el segundo arresto y ahí se quedó la cosa.

Por su parte, en 2019, Wood testificó ante el Comité de Seguridad Pública del Senado de California para apoyar un proyecto de ley que trataba de ampliar los derechos de las víctimas de violencia doméstica y de género. Explicó que su abusador, al que conoció en su adolescencia, la amenazó con matarla, "y a veces, con armas mortales", y que además la torturó y la castigaba sin comer. Vigilaba su teléfono y la chantajeó.