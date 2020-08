Muere Justin Townes Earle a los 38 años, cantautor e hijo de la leyenda del folk Steve Earle

El músico Justin Townes Earle, galardonado cantautor e hijo de la leyenda del folk Steve Earle, ha muerto a los 38 años, según ha comunicado su familia por redes sociales.

"Con tremenda tristeza les informamos del fallecimiento de nuestro hijo, esposo, padre y amigo Justin. Muchos de ustedes han confiado en su música y letras a lo largo de los años y esperamos que su música continúe guiando sus viajes", han explicado en un post de Facebook.

Earle, que recibió su nombre del amigo de su padre y también compositor Townes Van Zandt, ganó el premio de artista emergente de la asociación americana de música en el año 2009. En 2011 se hizo con el premio de canción del año por 'Harlem River Blues'.

En total, Earle grabó ocho álbumes completos, incluido 'The Saint Of Lost Causes' en 2019, su último trabajo de una carrera en solitario de trece años. Earle tenía un historial de adicción a las drogas del que habló abiertamente en varias entrevistas.