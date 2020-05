El trapero Cecilio G se encara con el Gobierno frente a Broncano: "Pagad los ERTE, primer aviso"

Cecilio G. es un tipo muy particular, un auténtico personaje en sí mismo, imposible de definir sobre el papel. Cecilio G. sólo tiene sentido en pantalla, si se le escucha, si se le ve, si se le observa desplegar toda su espontaneidad imparable: al joven artista, uno de los principales exponentes del trap en España, se le recuerda por hits como haber estado preso por un delito de amenazas o por entrar en el Sónar a caballo -por lo que acabó siendo expedientado-.

Cecilio se ha quitado el bozal y hace y dice siempre lo que piensa, sin cortapisas, sin correcciones, sin panorámica. En uno de sus temas más autobiográficos, Million Dolar Baby, deja claro de dónde viene y que no sabe bien a dónde va, sólo que todo está lleno de precariedad y dolor:

A los 15 años me colaba en Razzmatazz

A los 16 me colé en el Sonar

Ahora Sonar me paga por cantar

A los 17 no me paraba de drogar

Pintaba en metros y robaba Brugal

Yo soy de la calle loco, yo no soy Bad Gyal.

Trabajo de lunes a jueves

Pa' ti guardo tos los viernes

Sábados si me entretienes

Los domingos con mamá

A los 18 no sé bien qué paso

A los 19 me encerraron en el penal

A los 20 me dejé de drogar

A los 21 me volví a drogar

(...)

He llorado mucho desde que no está papá

He tenido que ver llorando a mi mamá

Nos querían embargar, no teníamos pa' pagar

Como ves, siempre ha ido mal

Por eso quiero que sepas que yo vengo de la mierda

Y le quiero cantar, a los que aún siguen en ella

Que no sientan soledad

Que no dejen que el sistema les hunda jamás

Por si acaso, lo aclara al final: "Y ahora que estoy bien / con más de 23 / no sé por qué aún tengo estas ganas de llorar". Este es Cecilio G: una verborrea disparatada, un discurso revanchista y una angustia imparable, una muesca generacional de los expulsados del sistema.

Lo ha vuelto a demostrar en el programa de Broncano, La Resistencia, en una de las entrevistas más incómodas, divertidas y surrealistas que se recuerdan en esa plataforma de Movistar.

Charla loca con Broncano

En esta conversación, Cecilio G. pincha constantemente a Broncano diciéndole que no consume su programa, que no es su "target" y que tiene prejuicios con él, pero que se le están pasando al conocerle en persona: "A Grison le hace viejo la cámara, pero a ti te hace gilipollas. No sé quién te escribe los chistes", tío", lanza, aunque luego todo se desarrolla en un ambiente irónico, amable y punzante, sin contratiempos. Reconoce que cuando él llega al after, al "mañaneo" con sus colegas, todos ven sin parar las entrevistas de Broncano, pero que a él no le hacen gracia. Que prefiere Late Motiv, de Andreu Buenafuente. Y a Ignatius.

Después de un ping pong dialéctico que es mejor escuchar por uno mismo, viene Cecilio G. con una demanda gubernamental, sin que nadie se lo espere: "Eh, pagad los ERTE, que tengo un colega al que no se lo habéis pagado", esgrime. "Pagad los ERTE, primer aviso. No, que dicen que ya se los han pagado al noventa y pico por ciento, no sé qué, pues yo conozco a todo el restante, tío. Que sólo sois dos", lanza. Broncano recoge el guante: "Sí, a los gobiernos a veces se les olvida que la gente a la que gobiernan son más". "Mejor no hablamos de esto. No quiero sonreír, que no me he cepillado los dientes". Ahí queda eso.