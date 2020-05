Atrapado en España: Javier González-Rubio, el productor de cine que no puede volver a su país

Ha producido, entre otras cosas, Cuando los hijos regresan y El deseo de Ana. Asimismo, ha colaborado en las áreas de producción en películas dirigidas por Sofia Coppola o Sam Mendes. Ahora, Javier González-Rubio se ha quedado atrapado en España debido al confinamiento por la crisis del coronavirus.

González-Rubio debía regresar a su país natal, México, para terminar la postproducción de su nueva película. El exorcismo de Carmen Farías, un largometraje de terror que se centra Carmen, una joven periodista que está consternada por la muerte de su madre y la posibilidad de no tener hijos propios. Por ahora el filme no tiene fecha de estreno, pues el coronavirus ha detenido la industria.

El productor afirma en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL que él no es el único que se ha visto atrapado. Muchos rodajes han sido pospuestos y actores y directores se encuentran pasando el confinamiento en rincones de todo el mundo, lejos de sus hogares. "Yo no sabía si era portador. No había pruebas disponibles", fue lo que se le pasó por la cabeza a González-Rubio. "Sensatez", dijo.

De esta manera, el productor se encuentra actualmente en su casa en el centro de Madrid. Teletrabajando con los horarios de México, continúa terminando los últimos detalles de El exorcismo de Carmen Farías a distancia. El anhelo por su tierra es evidente, pues las videollamadas y WhatsApp se han convertido en el mecanismo de comunicación laboral y familiar.

Por otra parte, González-Rubio declara a este periódico que el confinamiento le ha servido para ralentizar su frenética vida: "Esto ha sido muy bueno para trabajos futuros y proyectos futuros. Por fin puedo leer los guiones que no me ha dado tiempo de leer o pensar en proyectos de series y películas en las que no me he podido enfocar".

El futuro del cine

Por el momento, El exorcismo de Carmen Farías no va a estrenarse en junio como se tenía previsto. Tampoco han optado por estrenarla en plataformas, tal y como ha sucedido con otras películas. La intención es esperar a que los cines en México abran y esperen varias semanas para que llegue la tan deseada normalidad.

En cuanto al futuro de este arte, vienen tiempos duros como para cualquier otro sector. "Necesitamos libros, películas y series. Necesitamos cultura y desafortunadamente es lo primero en lo que recortan los gobiernos", considera el productor. Piensa que tras la crisis habrá un cambio en los géneros y estilos que triunfen en el cine. "Creo que habrá un boom de las comedias, tal y como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial".