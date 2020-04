"Hola, chata, ¿cómo estás?": de Wyoming a Amaral en el nuevo '20 de abril' contra el Covid-19

"20 de abril del noventa, hola, chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo, es normal...". Cada año a la altura de este día renace 20 de abril de Celtas cortos: una canción que habla de la carta de un antiguo amor a su chica de la juventud, donde le cuenta qué ha sido de él en todo este tiempo y cómo añora los años felices entre amigos: "Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Ya no queda casi nadie de los de antes, y los que hay... han cambiado".

"Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo: la música no me cansa pero me encuentro vacío", continúa. Sólo que, en esta ocasión, ya no cantan solos: como himno solidario contra el Covid, los han acompañado muchos amigos músicos.

Ahí Mikel Izal, Carlos Tarque, Dani Marco (Despistaos), Gran Wyoming, Rozalén, PulPul (SkaP), Zeta (Mägo de Oz), Mayalde, Adrià (La Pegatina), Eva Amaral, Rulo, Pablo Sánchez (Ciudad Jara), El Sevilla (Mojinos Escozios), Dante, Paula Mattheus, Marc Ros (Sidonie), J.J. Vaquero, Fernando Madina, María (Mäbu), María Villalón, Ariel Rot, Gonzalo (La Regadera), Rebus (Dünedain), Mohamed (Mägo de Oz), Adal y María (El Naán), Violeta y Luca, Jhana, Alex Clavero, Fortu (Obús), José (Los malditos vecinos) o Andrés (walden uno).

Los beneficios de la canción irán destinados a Médicos sin Fronteras y está dedicado a "todos los profesionales de primera línea en lucha contra del virus" bajo el lema #nonospodránparar.