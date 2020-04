Si no te emocionas con esta película tienes el corazón de hojalata: recomendación del día 20

Cuando se estrenó Brokeback Mountain, muchos corrieron a calificarla como la película de 'los vaqueros gays'. Una etiqueta que reducía a anécdota una obra maestra que ganó el León de Oro de Venecia y todos los premios posibles. Todos menos uno, el de mejor película que se llevó Crash en una de las campañas más sucias vividas en la temporada de premios, cuando muchos académicos incluso se negaron a ver el filme de Ang Lee -que sí ganó el premio al Mejor director-.

Ellos se lo perdieron, ya que Brokeback Mountain -que se puede ver en Amazon Prime Video- es una obra maestra y una de las mejores películas románticas de la historia del cine. No es un filme sobre dos vaqueros gays, sino sobre un amor universal que traspasa cualquier limitación y que se enfrenta a los prejuicios de una sociedad que no les entiende.

Una película que desprende aroma a cine clásico y que conmueve hasta el tuétano gracias a la delicadeza del realizador y a dos interpretaciones monumentales, las de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal como esos dos hombres enamorados y torturados por no poder estar juntos. No me creo que no haya nadie que no se emocione con su reencuentro, con ese beso furtivo en el porche y con ese final, con ese plano mítico de una camisa manchada de sangre que guarda para recordar lo que no pudo ser. Si no te emocionas puede que tengas el pecho de hojalata.

Recomendación de la cuarentena: Brokeback Mountain Carmen Suárez