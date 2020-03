Mis quince días de cuarentena, explicados por Mila Ximénez

Si hay algo que tenemos en exceso en estos momentos es tiempo libre. La casa está limpia, has ordenado todos los armarios e incluso has colocado la comida por colores para mantener tu parte creativa activa. Nos hemos convertido lenta pero inexorablemente en Marge Simpson durante aquel famoso capítulo en el que la familia más famosa de Springfield se muda a Cypress Creek. La única solución posible es beber vino y dejar que pasen las horas.

Sobrellevar estos días de cuarentena no está siendo nada fácil, eso es un hecho. Y en mi mente se plantea una cuestión de vital importancia: ¿Acaso no estábamos preparados para entrar en Gran Hermano y es el momento de entender a Mila Ximénez? Desde que vi la participación de la polémica colaboradora de Sálvame en el reality más longevo de nuestro país supe que ella era mi animal espiritual, y este período que estamos viviendo lo ha confirmado.

Día 1

El primer día de confinamiento se presentaba como una experiencia positiva. Podías descansar del estrés del trabajo y tenías tiempo para realizar tareas domésticas que siempre dejabas de lado. En redes sociales te encargabas de demostrarle a todo el mundo que este estado de alarma era una bendición dentro de la gravedad.

Si loveyoli y yo nos fusionaramos. pic.twitter.com/D7V2lXJ8jZ — Jotaderos (@jotaderos) March 18, 2020

Día 3

Van pasando los días y el número de galletas que ingieres durante la jornada, mientras teletrabajas, comienzan a crecer exponencialmente. Te asomas más que de costumbre al balcón, y observas como aún hay gente irresponsable saliendo a la calle y tomándose esto como unas vacaciones sorpresa.

Mila soy yo celebrando la llegada del 2020. pic.twitter.com/lFbJkncuWH — Jotaderos (@jotaderos) December 12, 2019

Día 4

Tus amigos te proponen el tercer Skype del día y te das cuenta de que ya no te hace tanta gracia como las primeras once veces. Los temas de conversación son los mismos que las del resto de conexiones y has decidido que, una vez que se termine esta situación, no vas a quedar con ellos en una larga temporada.

Yo en tuiter cuando el resto se ríen con cualquier cosa que dicen los de OT. pic.twitter.com/YvZ78SQWDs — Jotaderos (@jotaderos) October 28, 2019

Día 5

Te has despertado muy positivo, y te repites una y otra vez que este encerramiento temporal no va a acabar contigo. Desayunas, pones la televisión y compruebas que solo llevas cinco días y no diez como habías creído.

Yo cuando tengo un buen día en el trabajo pic.twitter.com/ptT3RWsjgn — Jotaderos (@jotaderos) November 13, 2019

Día 7

No te has lavado en todo el día. Del sofá a la cama y de la cama al sofá. Tus vecinos siguen saliendo a bailar, a cantarle el cumpleaños feliz a algún vecino o simplemente a amenizar la situación al resto de ciudadanos. Tú sólo te asomas una vez al día para lo mismo.

Sandra Barneda viendo el avance de Supervivientes con todos los presentadores. pic.twitter.com/PWourRgrfd — Jotaderos (@jotaderos) February 5, 2020

Día 8

Se confirma que tu reclusión se va a alargar quince días más.

Mila vomitando porque se ha salvado Hugo Castejón. Llorando de risa estoy ahora mismo. pic.twitter.com/xx0S0r4iRn — Jotaderos (@jotaderos) September 18, 2019

Día 9

Compruebas que en tu nevera ya solo quedan cervezas sin alcohol y decides ir al supermercado. Te enfundas con todo el kit de supervivencia y evitas cualquier tipo de interacción social, pero aun así crees que la gente está muy cerca de ti.

Yo cuando tengo el día sociable. pic.twitter.com/PyuGc4KPKO — Jotaderos (@jotaderos) November 4, 2019

Día 11

Intentas evadirte de la cruda realidad leyendo las redes sociales, pero compruebas que los 'influencers' han perdido la cabeza completamente por ganar 'likes' y entre tus amigos sigue en auge los retos virales y las bromas con el papel higiénico.

Yo: Prometo que hoy la ansiedad no me va a afectar.

Yo a mi cabeza diez minutos después: pic.twitter.com/wKlpm563zu — Jotaderos (@jotaderos) March 3, 2020

Día 13

Llevas desde el inicio proponiéndote hacer ejercicio a ritmo de Eva Nasarre pero sigues sin dar el paso definitivo, así que terminas convirtiéndote en un elemento decorativo del hogar. Al pesarte descubres que has engordado más que lo que habías adelgazado en dos meses

Y mañana otro día sin que me concedan el teletrabajo. pic.twitter.com/x5w05hZOao — Jotaderos (@jotaderos) March 10, 2020

Día 14

Todavía hay gente que intenta consolarte y mantiene la actitud positiva en todo momento. Los famosos siguen grabando vídeos desde su jardín del tamaño de tu casa para decirle a toda la población que no salgan a la calle.

Mónica Naranjo cada vez que algún concursante de la isla de las tentaciones le saluda por la calle. pic.twitter.com/CIpYo0W86J — Jotaderos (@jotaderos) February 18, 2020

Día 15

Ya no remontas. Has perdido toda esperanza.

Osea que ni el coronavirus nos libra de la gala de OT pic.twitter.com/ym1jYmzH6x — Jotaderos (@jotaderos) March 15, 2020