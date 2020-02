La poeta Elvira Sastre denuncia la difusión de un vídeo suyo de contenido sexual: "Estoy destrozada"

La poeta best-seller Elvira Sastre -y ganadora del último prestigioso premio Biblioteca Breve- ha denunciado en sus redes sociales la difusión de un vídeo suyo de carácter sexual sin su consentimiento: "Hola a todos. Lo que tengo que contaros hoy no es bueno ni literario. Ni son buenas noticias ni nuevos proyectos. No es algo bonito. Me lo he pensado mucho, pero creo que la mejor opción es compartirlo con todos, a pesar del daño que me hace", ha escrito.

"Hace unos años, mantuve varios encuentros de carácter sexual con una persona con la que tenía cierta confianza. Fue divertido y experimental. Me doblaba la edad y le decía a todo que sí. Incluido grabarnos. Pasado el tiempo, perdimos el contacto y no he vuelto a saber más de ella", ha relatado la joven. "Hace un par de semanas, me llegó uno de esos vídeos a través de una seguidora. Casi me da un ataque al verlo. Se me reconocía perfectamente. Al otro, otro mensaje con el mismo vídeo. Después otro. Y así llevo las últimas dos semanas. Quizá alguno de vosotros lo haya visto ya".

Y continúa: "Otros tanto lo habréis compartido entre vuestros contactos. Seguramente una gran mayoría estará buscándolo de manera desesperada y morbosa en este mismo momento. No sé qué hacer. Ni a quién acudir. Estoy totalmente desesperada. Nadie me ayuda. Nadie hace nada. Estoy destrozada".