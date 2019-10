Muere Harold Bloom, el creador del canon occidental literario

Es fácil preguntarse cuáles son los mejores libros de todos los tiempos pero muy difícil de responder. Sólo el crítico literario estadounidense Harold Bloom se atrevió a establecer una lista que llamó "El canon occidental" (1994), dejando claro que, incluso en literatura, parece que tenemos que imponer nuestra visión al resto del mundo.

Harold Bloom, uno de los críticos literarios más influyentes del siglo XX (y del XXI), ha muerto este lunes en el hospital de New Haven a los 89 años de edad, según confirmó su mujer, Jeanne Bloom, a The New York Times.

Bloom consiguió que la crítica literaria y su 'Canon', donde se marcaban los 26 autores imprescindibles de la literatura universal, se colara entre los libros más vendidos en Estados Unidos y marcó una corriente que se ha consolidado entre expertos y en el mundo universitario.

De hecho, su esposa confirmó que antes de morir había dejado escrita su última clase para sus estudiantes de la Universidad de Yale.

Sus críticos le reprochaban, precisamente, esa visión "occidental" que llevaba a situar en la cumbre a gigantes como Shakespeare, Cervantes, Chaucer y Kafka, todos hombres blancos, e incluso creó el término "Escuela del resentimiento" para todos aquellos estudios que hablaban de multiculturalismo, feminismo, marxismo o las corrientes neoconservadoras.

Harold Bloom nació en el Bronx en 1930, en el seno de una familia judía asquenazí emigrada de Europa oriental, lo que siempre lo situó a mitad camino entre EEUU y el sentido europeo.

Estudió en Cornell y en Yale, donde precisamente daba clases desde 1955, aunque también ocupó la cátedra de Berg de la Universidad de Nueva York de 1988 a 2004.

Escribió casi una veintena de libros pero centenares de artículos, reseñas y prólogos, donde nunca dejó indiferente a nadie con sus teorías que fueron moviéndose desde el deconstrutivismo de Paul de Man hasta crear su propio canon, pero siempre rechazando las teorías multiculturalistas que estaban de moda en los años 60.