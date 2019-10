El humorista David Suárez arremete contra Los Javis: "Demuestran que es imposible morir de sida"

David Suárez es un incómodo humorista que hace unos meses fue despedido de la SER por un chiste sobre una chica Down. Colaboraba en el programa humorístico de Los40 principales Yu, no te pierdas nada y el pasado jueves 18 de abril en su cuenta de Twitter el siguiente texto: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down", escribió el colaborador de Dani Mateo.

En esta ocasión ha vuelto a liarla en las redes con el siguiente tuit: "Los Javis son la prueba de que por mucho que lo intentes, por mucho que pongas de tu parte, es imposible morirte de sida a día de hoy". Esta provocación ha despertado las sensibilidades de numerosos usuarios, que le han respondido cosas como "Eres el JPelirrojo de los humoristas", "qué poca vergüenza tienes", "¿de verdad este tío hace gracia? debería caerle la del pulpo" o "estoy totalmente en contra de los límites del humor, pero tío, por lo menos tiene que ser humor". Javier Calvo se ha defendido con un "gays y sida, muy buena, crack".

Los Javis son la prueba de que por mucho que lo intentes, por mucho que pongas de tu parte, es imposible morirte de sida a día de hoy. — David Suárez (@DavidSuarez_V) October 3, 2019

En otras ocasiones, Suárez ha expresado ante este periódico su manera de entender la comedia: "Es muy parecida al punk, es una forma de meter el dedo en la llaga sin hacer preguntas. Es un cagarse en la mesa. Un símil de la comedia sería alguien desnudo en una boda, gritando y tirándose por el suelo: lo más inesperado, pero lo más necesario. La comedia es anarca".