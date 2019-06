Unidos contra la trata: empresarios, políticos y activistas, en la noche más solidaria de THRibune

La noche solidaria contra la trata arrancó en el Teatro Real con un himno universal: Imagine, de John Lennon, esa canción que desde los setenta apela a la hermandad de los valientes que quieren cambiar el mundo, que no se dejan llevar por la inercia ni la comodidad propia. Con coro, al piano. Resonando en las conciencias. Recurriendo al lenguaje más transversal: música pacifista para que, como decía León Gieco en ese otro tema, lo injusto no nos sea indiferente. De eso se trataba aquí: de luchar por los derechos humanos.

La causa, en esta ocasión, la abanderaba la abogada Cruz Sánchez de Lara desde THRibune for de Human Rights, en colaboración con APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida). “Podéis decir que soy una soñadora, pero no soy la única”, guiñó la inspiradora y organizadora de la cena solidaria, trufada de subasta benéfica. “Hoy estáis aquí porque tenéis buen corazón. Me gusta la suma de buenas personas en torno a una buena causa”, comenzó, antes de agradecer su asistencia a los invitados, entre los que se encontraban políticos de la talla de la ministra Isabel Celaá, Ignacio Aguado o Isabel Ayuso.

También acudieron empresarios como Florentino Pérez, Félix Revuelta (Naturhouse), Antonio Huertas (presidente de Mapfre), Juan Abarca (presidente de HM Hospitales), Javier de Paz (consejero de Telefónica) o Juan Manuel González Serna (presidente de Grupo Siro). Todos reunidos por un motivo noble, “apoyar a las mujeres luchadoras de APRAMP para que otras sobrevivan”.

Invitados a la cena solidaria contra la trata de mujeres organizada por THRibune. Pablo Cobos.

“Yo hacía esto a.P., antes de Pedro [J. Ramírez], pero los afectos tienen que estar sobre las causas y no sobre las personas”, enfocó Sánchez de Lara. “Lo importante es lo que hace APRAMP. Pido perdón porque he utilizado un sistema frívolo: esmoquin, vestidos largos, en el Teatro Real, escenario de la cultura y de momentos políticos (este salón llegó a ser Congreso de los Diputados)… pero es sólo un pretexto: queríamos traeros a un sitio excepcional con gente excepcional”, sonrió.

La historia de una víctima

La anfitriona se refirió a una historia dolorosa que, gracias al trabajo de activistas como ella, clausuró con final feliz: habló de una de sus amigas -que fue víctima de trata- y que anoche se encargó de cantar Imagine para todos. Hoy es una mujer libre. “Ella conoció el miedo desde siempre. A los seis años la pusieron a trabajar en su Nigeria natal, la vendieron, conoció la esclavitud y la violencia sexual”, relató. Contó cómo la amenazaban con rituales de vudú, cómo le insuflaron pánico “a través de sus creencias”.

“Les pagan más si se drogan o beben con los clientes. Viven con miedo, pierden su autoestima. Pero seguimos alimentando el mito de que las prostitutas son Julia Roberts y que se aprovechan de la fragilidad de los hombres. No”, sentenció. “Hablemos de dinero: en Villaverde se cobra 15 euros por un completo, pero con esos 15 euros se paga una deuda eterna, que es el dolor y el chantaje de las familias. Hay otra vida que es posible para ellas. La trata es un delito”.

En Villaverde se cobra 15 euros por un completo, pero con esos 15 euros se paga una deuda eterna, que es el dolor y el chantaje de las familias

Sánchez de Lara habló de la boda de unos amigos, Mar y Juan, que el pasado sábado reunieron en el evento hasta 18.000 euros para la causa -mientras se explicaba, la recolecta ya iba por 50.000-. Habló de los corazones generosos y del capital humano. Habló de Fiona Ferrer, que va a liderar una nueva línea de moda donde contará con las mujeres víctimas como artesanas. Habló de la implicación del poder judicial -muchos de sus representantes también acudieron al evento-: “La policía, la fiscalía y los jueces están muy involucrados y desean ponerle fin a esto para que todos alcancemos un futuro mejor”, siguió. Habló del convenio que el Colegio de Abogados va a firmar con APRAMP para asistir a las niñas y mujeres que padecen esta violencia.

Especial mención a Rocío Nieto, la presidenta y fundadora de la asociación, que lleva treinta años trabajando con mujeres prostituidas. Les abre paso a la inserción laboral “para que puedan iniciar un proyecto de liberación”. Lo hace por el feminismo, por los derechos humanos y por la dignidad de todas las mujeres. Muchas de las víctimas, ya reinsertadas, siguen trabajando con APRAMP como voluntarias para que otras den el paso. Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, confesó que Sánchez de Lara había pasado unos días previos al evento nerviosa “porque no sabía si iba a estar a la altura de APRAMP”: “Sin embargo, soy yo el que no sé si estoy a la altura de su idealismo”, alabó, antes de recordar que uno de los grandes retos del periodismo es precisamente ese: contribuir a un mundo mejor.

La esclavitud del siglo XXI

La ministra de Educación Isabel Celaá habló en nombre del Gobierno y felicitó a “todas las personas que trabajan en esta causa”, en concreto la iniciativa de Thribune y APRAMP “La prostitución y la trata con fines de explotación sexual son algunas de las formas más inhumanas, más abominables que adopta la violencia contra las mujeres. También son uno de los reflejos más crueles de lo que significa la desigualdad estructural de trato entre hombres y mujeres. Y como ha dicho Cruz Sánchez de Lara, es un reflejo de la esclavitud del siglo XXI. Estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos”, explicó Celaá, añadiendo que en nuestro país ha provocado ya “alguna más de mil víctimas”, a partir del recuento oficial que empezó a hacerse en 2003.

Imagen de la noche solidaria de THRibune Jorge Barreno

Manifestó que la lucha contra la explotación y la trata no sólo es “un objetivo prioritario”, sino “una obligación ética y democrática que nos interpela”. Los datos que mostró eran desoladores: la prostitución equivale a un 0,35% del PIB, lo que supone en torno a 4.100 millones de euros anuales. “Por eso este gobierno está firmemente comprometido con el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, como lo estuvo el anterior y el anterior. Una plan que ha permitido que en el periodo 2015-2018 se tramitaran cerca de mil atestados policiales, se identificaran 4.000 víctimas y se produjeran en torno a 3.300 detenciones por trata y explotación sexual y laboral. Es evidente que nos queda mucho por hacer”.

"Si no fuera por APRAMP, hoy estaría muerta"

Quizá uno de los discursos más desgarradores fue el de Daniela, que ha vivido este drama en sus propias carnes: “No me represento a mí, sino a mis compañeras supervivientes y a todas las mujeres y niñas que todavía no tienen voz. Por eso están ustedes aquí sentados: para dar alternativas reales a todas esas mujeres que nosotras ayer encontramos en nuestros polígonos industriales, en nuestras calles, en pisos particulares y clubs de alterne. Quiero dar gracias a Rocío Nieto, que es la mamá que a todas nos gustaría tener: lo digo en nombre de todas las supervivientes. Si no fuera por esta mujer que empezó hace 35 años a luchar, yo misma hoy no estaría aquí. Estaría muerta. Muchísimas gracias, mamá”.

En ese momento los asistentes rompieron en aplausos. Algunos, hasta en lágrimas. “Quiero agradecer a Cruz, porque lo que hace es espectacular. Esta cena sabe a vida, sabe a libertad, sabe a recuperar la dignidad de mujeres y niñas. Estén ustedes seguros de que hoy empieza la vida de una mujer o una niña que todos podemos rescatar. En nombre de todas ellas: muchísimas gracias”. Poco más que añadir. Quizás baste con abrir los ojos.